Куда пойти с 24 по 30 августа
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Восхищение жизнью» - выставка, посвященная памяти члена Союза художников РК Александра Захарченкова
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В течение месяца
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«Мир глазами детей» - выставка детских работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119, тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54
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28 августа,
19.00
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Стендап-комик Ваня Усович. Концерт.
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29 августа,
20.00
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Стендап-комик Ваня Усович. Концерт.
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г. Костанай, стадион «Центральный»
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2 сентября,
17.00
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Самый масштабный музыкальный фестиваль Костаная Kostanay Music Fest 2023 длительностью 5 часов. В программе: Ирина Кайратовна, V $ X V PRiNCE, RaiM, Мирас Жугунусов, Shiza, HIRO, abdr., Liili, Kazybek Kuraiysh, AyaFunk.
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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FC Tobol Kostanay VS FC Viktoria Plzeň. Лига Конференций УЕФА
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Костанай, стадион «Центральный»
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24 августа, 20.00
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