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Куда пойти с 24 по 30 августа

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Восхищение жизнью» - выставка, посвященная памяти  члена Союза художников РК Александра Захарченкова

В течение месяца

«Мир глазами детей» - выставка детских работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119, тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54

28 августа,

19.00

 

Стендап-комик Ваня Усович. Концерт.

29 августа,

20.00

Стендап-комик Ваня Усович. Концерт.

г. Костанай, стадион «Центральный»

2 сентября,

17.00

Самый масштабный музыкальный фестиваль Костаная  Kostanay Music Fest 2023 длительностью 5 часов. В программе: Ирина Кайратовна, V $ X V PRiNCE, RaiM, Мирас Жугунусов, Shiza, HIRO, abdr., Liili, Kazybek Kuraiysh, AyaFunk.

Спортафишка

Что

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Когда

FC Tobol Kostanay VS FC Viktoria Plzeň. Лига Конференций УЕФА

 

Костанай, стадион «Центральный»

24 августа, 20.00