Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 5 - кот Барсук, кошка Шуша и их хозяйка Маргарита ГОРДИЕНКО.

Если бы Маргарита не спасла Шушу и Барсука, их судьба могла сложиться трагично / Фото Маргариты ГОРДИЕНКО

Барсук - классический уютный котейка с нежным розовым носом и беззащитно-белым пузиком. Ему уже 8 лет. Как говорил Карлсон: «Умный, красивый, в меру упитанный мужчина, ну, в полном расцвете сил». А ведь мог и не дорасти до такого роскошного кота. Но, на его счастье, когда ему было 2 месяца, произошла встреча с самым нужным человеком - спасительницей Маргаритой.

- Мне говорили, что во дворе дети играют с котенком, он от них убегал и прятался в нашем подъезде,- вспоминает Маргарита Гордиенко. - Дверь в подъезде тяжелая, металлическая. Однажды бедняжку даже прищемило этой дверью. Мне очень захотелось ему помочь. На протяжении нескольких дней вечерами, придя с работы, я его пыталась найти, но безуспешно... И вот однажды ночью я вышла на балкон и услышала жалобный плач котенка. Я, как была, в халате и с полотенцем на голове (так как только вышла из ванной), выбежала на улицу. Решила, что вернусь домой только с ним.

Такой была малышка Шуша, когда ее выбросили на улицу / Фото Маргариты ГОРДИЕНКО

Операция спасения не была простой. Котенок был диковат, к тому же напуган детьми. Неудивительно, что он решительно не собирался даваться в руки и удирал со всех ног. Но, как беглец, он совершил тактическую ошибку, которая и принесла ему счастье. Улепетывая от преследовательницы, малыш забежал под крыльцо магазина и оказался в тупике, бежать было некуда. Отбросив условности, Маргарита на четвереньках заползла под крыльцо и беглец попался! Если бы он знал, зачем его ловят, не убегал бы вовсе. Уже 8 лет он совершенно счастлив рядом со своей спасительницей и, скорее всего, начисто забыл о детских своих бедах.

- Он у нас парень с характером,- говорит Маргарита. - Просто так его на ручки не возьмешь и не погладишь... Только тогда, когда он сам просит, вот тогда и можно гладить. Ну мы не нарушаем его пространство, гладим, когда он хочет... Ведь главное, что у него все есть, он сыт, здоров и доволен жизнью...

На шесть лет позже Барсука в семье появилась трехцветная кошечка Шуша, сейчас ей 2 года.

- Ее история банальна, но тем не менее, она есть,- рассказывает хозяйка. -

Приехав как-то с работы и подойдя к подъезду, я увидела коробку, в которой стояла миска с водой и лежал какой-то кусок тряпки, а поодаль бегал котенок, играл с травой, колыхающейся от ветра. Конечно же, я сразу забрала ее домой. Изначально я думала, что возьму на передержку и найду ей добрые руки. Но спустя пару дней поняла, что я ее никому не отдам, она моя...

Так свое счастье, безопасность и заботу в добрых руках Маргариты нашла вторая кошачья душа. Заметьте, она взяла котенка сразу, не раздумывая, не сомневаясь, просто не могла не спасти.

Поза и взгляд Барсука говорят о том, что он хозяин положения. И вообще хозяин! / Фото Маргариты ГОРДИЕНКО

- Люди, если их так можно назвать, выкинувшие ее к нашему подъезду, прекрасно понимали, куда они ее подбрасывают, - сказала Маргарита. - Моя соседка и я кормим бездомных животных, лечим их и пристраиваем... Самое главное и основное, что у моих питомцев есть свой дом, в котором их любят, кормят, лечат и никогда не обидят.

К слову, Барсук и Шуша сдружились, и вдвоем им живется не только сытно и тепло, но и весело.

Барсук и Шуша нашли общий язык. / Фото Маргариты ГОРДИЕНКО

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 5 кота Барсука, кошку Шушу и Маргариту Гордиенко в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 26 августа, до 11.00 воскресенья, 27 августа. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 24 августа, до 10.00 понедельника, 28 августа. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.