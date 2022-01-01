1 июля 1974 г. Кустанайский горисполком утвердил Книгу почетных посетителей города.

2 июля 1969 г. решением горисполкома Кустаная установлен круглосуточный режим работы водно-спасательной команды.

2 июля 1991 г. в Кустанае принято в эксплуатацию здание школы на 1 296 мест по ул. Маяковского.

3 июля 1957 г. Кустанайский горисполком переименовал ул. Актюбинскую в ул. Летунова, организатора краснопартизанского восстания против Колчака, расстрелян алашордынцами; ул. Абильсайскую в ул. Ю. Журавлевой, участницы партизанского движения, расстреляна у поселка Кен, где и проживала; ул. Казахскую в ул. О. Дощанова, первого председателя Кустанайского ревтрибунала, расстрелян белогвардейцами 23 июня 1918 года; ул. Ташкентскую в ул. 5 Апреля, в честь освобождения города красными партизанами 5 апреля 1918 года.

4 июля 1944 г. решением Кустанайского горисполкома ул. Пензенская переименована в ул. им. А. П. Чехова (в связи с 40-летием со дня смерти писателя).

7 июля 1946 г. решением Кустанайского облисполкома начата мобилизация молодежи 17-18 лет в школу ФЗО горнорудной и металлургической промышленности города Караганды. От Кустанайской области - 1 100 человек.

8 июля 1957 г. Кустанайский облисполком принял решение о строительстве монумента из естественного камня в Кустанае на углу улиц Калинина (Алтынсарина) и Гоголя на месте проведения митинга в 1917 году, провозгласившего советскую власть. Сметная стоимость 50 000 рублей (не исполнено).

9 июля 1952 г. автобазе Кустанайского областного автоуправления разрешено строительство переносной автостанции общего пользования по ул. Калинина (Алтынсарина) между зданием Казкнижторга и парикмахерской Горкомхоза.

9 июля 1958 г. горисполком Кустаная выделил земельный участок площадью 10 га в южном районе города, в районе озера Шахринка, под коллективные сады рабочих и служащих 514-го завода.

10 июля 1963 г. Кустанайский горисполком выделил земельный участок под строительство детской соматической больницы на 100 коек с поликлиникой на 300 посещений на территории существующего сквера у мусульманского кладбища на углу улиц Ульянова (Калинина, Алтынсарина) и Новой (Л. Беды).

14 июля 1923 г. постановлением Кустанайского губкома РКПб утверждена редакционная коллегия киргизской газеты «Аул», ответственным редактором назначен Сералин. Газета выходила два раза в неделю - по средам и пятницам - тиражом 500 экземпляров.

16 июля 1990 г. в Кустанае зарегистрирован устав Кустанайского арендного предприятия валяной обуви Министерства местной промышленности Каз. ССР, организованного на базе сапоговаляльной фабрики.

17 июля 1998 г. совместным решением акима Костаная и Костанайского городского маслихата (внеочередная сессия) ул. Советская переименована в ул. А. Байтурсынова; бывшая ул. Байтурсынова переименована в ул. Молодежную.

18 июля 1938 г. Кустанайский горсовет выделил 49 598 рублей на ремонт разрушенных зданий после сильного дождя и урагана, нанесших убытки коммунальному хозяйству города.

20 июля 1983 г. решением Кустанайского горисполкома ул. Привокзальная переименована в ул. С. Темирбаева, Героя Советского Союза, почетного гражданина города.

22 июля 1953 г. открыто постоянное автобусное сообщение между центральным рынком Кустаная и поселком Затобольск с 7.00 до 19.30.

23 июля 1952 г. решением горисполкома в целях поддержки оздоровительных мероприятий и создания условий для отдыха граждан, безопасности их движения в общественных местах в Кустанае запрещено движение всех видов транспорта по ул. Ленина (пр. Аль-Фараби) от ул. Московской (Сьянова) до ул. Актюбинской (Летунова) сроком на два года.

24 июля 1979 г. в Кустанае ул. Степная переименована в ул. О. Шипина к 100- летию народного акына Казахстана, уроженца Кустанайской области.

25 июля 1995 г. постановлением Кустанайского городского маслихата - собрания депутатов проспект им. Свердлова переименован в пр. Абая к 150-летию казахского поэта; ул. Площадь Революции переименована в ул. Победы к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.

26 июля 1990 г. на пятой сессии Кустанайского горсовета ул. Калинина переименована в ул. им. И. Алтынсарина.

29 июля 1966 г. решением Кустанайского горисполкома ул. Мельничная переименована в ул. им. Н. Фролова.

29 июля 1983 г. решением Кустанайского облисполкома ул. Солнечная переименована в ул. им. Л. В. Яковлева, командира 151-й стрелковой бригады, сформированной в Кустанае в годы Великой Отечественной войны, генерала.

30 июля 1941 г. распоряжением Совета народных комиссаров Каз. ССР в Кустанайской области начат набор рабочих для строительства Сталинско- Магнитогорской магистрали в количестве 1 200 человек.

30 июля 1969 г. Кустанайский горисполком утвердил акт приемки здания мастерской по ремонту сложной бытовой техники, расположенной по ул. 50 лет Октября (Дулатова) - бывшее ателье «Север».

31 июля 1987 г. в Кустанае принято в эксплуатацию здание школы № 8 по ул. Урицкого, 58 на 1 296 учащихся.