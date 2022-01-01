Из-за чего костанайские застройщики заявляют, что они на грани остановки

В последние несколько месяцев общественный интерес в сфере жилищной застройки областного центра связан с массовой разработкой ПДП для малоэтажного сектора. Ну и направление этого интереса тоже обозначилось вполне предсказуемо - хозяева частных домов, их жалобы, обиды, несогласие, вплоть до судебных процессов. С властями. Для коммерческих застройщиков, казалось, ситуация состоит из одних плюсов. А они заявляют совсем другое.

Строительство этого многоэтажного дома должно быть приостановлено / Фото Ксении РЕБИК

Ремарка для начала. Многоэтажки стали строиться в частном секторе задолго до кампании с ПДП. Закон позволял. Если зонирование по генеральному плану это предполагало, то можно было не делать проектов детальной планировки. Достаточно было разрешения городских властей с согласованной во всех инстанциях проектно-сметной документацией. Поэтому строили, индивидуально договариваясь с хозяевами частных домов и земельных участков.

В дальнейшем ситуация в нормативном плане изменилась. Без проектов детальной планировки новые стройки стали невозможны, и в городе стали разрабатываться ПДП для целых районов, прошли громко кипящие общественные слушания. И сейчас любые движения сторон в сфере жилищного строительства, в том числе местных исполнительных органов, контролирующих и надзорных инстанций, воспринимаются так, как будто все стоят на баррикадах.

На заседании совета по вопросам строительства в палате предпринимателей, которое прошло 4 июля, представители застройщиков высказывались очень эмоционально, говорили, что их шельмуют, ситуация перевернута с ног на голову, напоминает театр абсурда, несколько крупных строительных площадок на грани остановки, а это сотни людей, которые останутся без работы. Почему? Продолжать строительно-монтажные работы нельзя по предписаниям контролирующих органов. Те, в свою очередь, отреагировали на жалобы и обращения граждан.

Пример - строительство многоэтажного дома по ул. Каирбекова, 83. Поднимает его ТОО «АФ Ирина и К», проектно-сметную документацию для застройщика разработало ТОО «НИЦ «Ecos technology». Проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Однако внеплановая проверка управления государственного архитектурно-строительного контроля по обращениям физических лиц выявила нарушение при строительстве: несоблюдение величины пожарных разрывов между строениями. Выдано предписание о необходимости проектировщику устранить нарушение до 1 августа 2023 года.

- А нам что делать? Каким образом исправлять? Мы должны передвинуть несколько этажей? - спросил главный инженер компании Юрий УРМАНОВ, - нами-то строительство было начато и велось на законных основаниях, при наличии всех разрешений.

- Получается, что, с одной стороны, ГАСК выдает разрешение на строительство, а с другой стороны, тот же ГАСК выносит предписание о запрете на него, - отметила исполнительный директор ассоциации строителей Костанайской области Ирина ВИКУЛОВА, - в такой ситуации находятся сейчас два многоквартирных дома в Костанае... Вообще, значительно увеличилось количество проверок в строительных и проектных организациях со стороны надзорных и уполномоченных органов. Мы наблюдаем непрекращающиеся нападки на строителей!

Когда стали разбирать ситуацию конкретно по пожарным разрывам, то представитель проектной организации пояснил, что они (их величина) регламентированы и закладываются в соответствии с классом огнестойкости строений. И если с новым домом определить его просто, то с частным жильем - проблемы. Нигде в открытом доступе, в том числе на порталах НАО «Правительство для граждан», нет технической документации на дома категории ИЖС. И предоставлять ее проектировщикам по закону никто не обязан. В итоге при строительстве в частном секторе у любого из них может получиться то, что произошло на Каирбекова, 83.

- Но нарушение же есть. Чтобы избежать таких ситуаций, закладывайте наибольшие из требуемых величины пожарных разрывов, и не будет проблем, - высказался заместитель руководителя ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» Самат МАДИЕВ.

- Не думаю, что на практике это возможно, - высказала мнение директор проектного ТОО «Архитектурное ателье «Дом» Мария БАЙТУРИНА, - если везде соблюдать такие большие разрывы, то с учетом размеров выкупаемых в частном секторе участков там строителям просто негде будет развернуться.

В свою очередь, главы строительных организаций говорили представителям акимата Костаная, что не понимают, почему такое разное отношение и разные требования у государственных органов к ним и к жителям частного сектора.

- Город один. Все заботятся о пожарной безопасности. Но как-то в одну сторону: у нас можно проверить и запретить все. А у них - ничего. Вы видели, сколько там пристроек, дома ветхие, все нагорожено, и наверняка на это нет разрешений. Почему к ним требования другие? Вы там порядок наводите, - заявил глава строительной компании Бауржан НЕСЕМБАЕВ.

Строители заявляли, что день простоя на возведении, например, 9-этажного дома, приносит 10 млн тенге убытка. И это, и высокие цены на выкупаемые земельные участки, которые застройщики, не стесняясь, назвали шантажом и вымогательством, в конечном итоге потом закладываются в цену коммерческого жилья. А если сегодня, реагируя на жалобы, Комитет по делам строительства выказывает недоверие государственной экспертизе проектов, то это путь к полнейшему хаосу в отрасли.

Ирина Викулова напомнила о том, что сегодня жилищное строительство в нашей области, как и во всей стране, является реальным драйвером экономики.

- Где строят, там развивается производство строительных материалов, конструкций, ведется строительство различной инфраструктуры, активизируется торговля, создаются рабочие места, - перечислила она. - На наш взгляд, задача местных исполнительных органов - определять стратегическое развитие строительной отрасли, снимать имеющиеся барьеры на пути его развития. Бизнес должен иметь четкое представление, куда ему двигаться: не в ближайшие один-два года, а на дальнейшую перспективу.

Проблемы строительной отрасли в ближайшее время решено рассмотреть на площадке регионального совета палаты предпринимателей. Участники встречи обговаривали также возможность записать видеообращение к главе государства.