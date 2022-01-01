Я живу в селе Карасу (райцентр Карасуского района). У нас нет центрального водоснабжения и уже второй год нет летнего водопровода. Центральный водопровод ранее в селе проводили, но он не был запущен. Вода поступает из водонапорной башни, но с весны этого года работает с перебоями. За машину привозной воды - около 3 кубометров - мы обычно платили 3 000-4 000 тенге, но во время перебоев частная компания увеличила оплату до 10 000 тенге. Техническая вода в селе есть только в скважинах, но она соленая и не всегда пригодна для полива огорода или чтобы поить скот. Даже стирать белье зачастую приходится питьевой водой. Почему у нас в селе до сих пор не запущен центральный водопровод, а водонапорная башня работает с перебоями? Как регулируется цена на привозную воду? Как будет решаться проблема с отсутствием в селе технической воды для полива? Кто и когда решит наши проблемы с водоснабжением?

Гость, пользователь сайта

Комментарий:

На вопросы отвечает заместитель акима Карасуского района Динара ТУРСУНБАЕВА:

- В сентябре 2019 года заключен договор с ТОО «Тамас» на строительно-монтажные работы по реконструкции разводящих сетей водопровода сел Карасу и Восток в Карасуском районе на сумму 1 897 434 066,53 тенге. Срок исполнения договора - до 31 августа 2022 года. Всего было выполнено 78% от общего объема работ. В указанный день подрядчик обязательства по договору не исполнил, поэтому акимат Карасуского района начал претензионно-исковую работу. В настоящее время договор расторгнут, на основании решения суда ТОО «Тамас» лишен лицензии на строительно-монтажные работы.

Для завершения работ по проекту проводится технический аудит и корректировка проекта. После этого работы возобновятся.

Обеспечение водоснабжением сел Карасу и Восток происходит от Ишимского группового водопровода, проходящего по территории Северо-Казахстанской области (СКО) с Сергеевского водохранилища. С 6 апреля по 5 июня текущего года не осуществлялась подача питьевой воды в связи с порывами на этом групповом водопроводе, которые устранялись работниками водоснабжающей организации СКО. В настоящее время порывы устранены, подача воды восстановлена.

Вода для населения села отпускается по стоимости 70 тенге за 1 кв. м. Подвоз осуществляется частными лицами, стоимость автоуслуг (подвоза воды) устанавливается предпринимателем самостоятельно. Согласно ст. 18 Предпринимательского кодекса РК госорганам вмешиваться в деятельность предпринимателей запрещено (в частности, изменять стоимость автоуслуг).

В с. Карасу функционируют две ветки технического водопровода (для летнего полива), которые ежегодно запускаются в работу в первых числах июня. Там, где отсутствует водопровод технической воды, осуществляются услуги по подвозу технической воды. Данные услуги также осуществляются частными объектами предпринимательства.