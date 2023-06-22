Костанайский ветеран - о том, как советские войска освобождали Украину и шли к Победе

«НГ» продолжает публиковать воспоминания Павла Васильевича Даценко (начало в № 25 (1108) от 22.06.2023 г.). В первые дни января 1944 года Второй Украинский фронт осуществлял операцию освобождения Кировограда от немецких захватчиков. 285-й полк, командиром первого взвода в котором был Даценко, получил пополнение. Пополненцы были в основном из выздоровевших раненых.

На окраине освобожденного Бердичева. Январь 1944 г.

Немцы упорно сопротивлялись, велись ожесточенные уличные бои. 8 января они вынуждены были покинуть город. 7 января Павлу исполнилось 19 лет. Никто не поздравил его с днем рождения и не было подарков. Главным он сам посчитал подарок от бога, что выжил в том побоище. Дивизия потеряла 860 солдат, офицеров. Они похоронены у села Вершино-Каменка.

После 8-часового отдыха все полки 93-й стрелковой дивизии покинули город. Двигались по ночам, соблюдая маскировку в обстановке особой секретности, строго на север. Готовилась Корсунь-Шевченковская операция. Неоднократно вступали в бой с немцами. Большинство солдат в валенках, промокших насквозь. Мокрый снег, грязь с проморозью, машины буксовали, сползали в кюветы, лошади, надрываясь, тащили пушки, солдаты несли ящики со снарядами, все проходило в кромешной темноте. В одном из наступательных боев батальон Павла был на стыке с 287-м полком, в котором служил его друг Иван Поляков из Затоболовки. Тот нес на горбу опорную плиту от 82-миллиметрового миномета. Короткая встреча. Больше на фронте они не встречались. А Иван в тот день был ранен и отправлен в тыловой госпиталь.

К утру 29 января подошли к селу Соболица. Из-за лесопосадки их почти в упор обстреляли немцы и пошли в атаку. Павел дал команду своему отделению залечь в придорожной канаве. Короткими перебежками достигли противоположной канавы и вступили врукопашную. Заработали немецкие пушки, он услышал шипение, и все…

1944 год. Павел Даценко после выписки из госпиталя танкистов

Очнулся наутро, вокруг все незнакомое. Девушка в белом халате тихо сказала: «Ты в военном танковом медсанбате, все, что было в карманах, лежит рядом с тобой, одежда в стирке». Павел взял письма из Владимировки, нож. Красноармейской книжки и комсомольского билета не оказалось. Из-за контузии головы он не смог прочесть ничего. Выручила медсестра Таня, прочитала: «Мой дорогой земляк, тебе жизнь спасли твои ручные часы, которые я хотел снять, как с мертвого, береги их. Они твои спасители, если бы не они, ты бы так и остался под Соболицей навечно. Адрес: Кирпичная, 5. Серахетдинов Фарид. Танкист из Троицка». Оказывается, похоронщики батальона подумали, что Павел мертвый, глядя на залитое кровью лицо, вытащили из карманов документы личности и передали их в штаб. А танкист, выручивший его отделение от немцев, решил снять часы, как ненужную мертвецу вещь, и поняв, что командир жив, спас его.

Тем временем извещение о том, что Даценко Павел Васильевич погиб у села Соболица, уже пошло в Кустанайский ОГВК.

После выписки из медсанбата отправился Павел «домой» в 285-й гвардейский полк. Немцев загнали в котел. Им дважды предлагали сдаться, посылали парламентеров. Гитлеровцы говорили с ними, отпускали и расстреливали в спины. Заканчивалось полное окружение противника с большими нашими потерями - 24 286 человек. В ходе Корсунь-Шевченковской операции противник предпринимал отчаянные попытки вырваться из окружения. Удалось немногим. Несмотря на категоричный приказ Гитлера, требовавшего, в случае угрозы пленения, кончать жизнь самоубийством, более 18 тысяч вражеских солдат и офицеров сдались в плен.

Началось полное изгнание гитлеровцев с территории Украины и Молдавии. Потерпевший под Уманью поражение противник под натиском советских войск отступал, команды «особого назначения» уничтожали все, что, по их разумению, могло способствовать успеху продвижения наших войск. Они уничтожили всю железнодорожную систему, порвали паровозными крюками шпалы, подорвали рельсы и каждый столб телеграфной связи, разрушили все мосты и мостики. А наши наступали. Освободили город Тульчин и многие населенные пункты Черкасской и Винницкой областей. 20 марта освободили город Могилев-Подольский, переправились через Днестр.

Как-то после налета вражеской авиации подошел командир взвода минометчиков лейтенант Зингер и сказал: «Паша, мы теперь хрен положили на немцев, у нас нынче сама Смерть воюет против них». И указал на невысокого худощавого паренька, который носил фамилию Смерть. Павел и предположить не мог, что через много лет тот паренек с необычной фамилией, но уже совсем взрослый, с тремя орденами Славы, прославит Кустанайскую область званием Героя Социалистического Труда. Вторая встреча с ним случилась у Даценко в августе 1944 года под Яссами, когда Михаил Смерть стал профессиональным пулеметчиком. Это был Михаил Саввич Яровой.

285-й полк вступил на территорию Румынии, продвигался 4 дня к Яссам. Павел отметил, что страна очень бедная: бояре и крепостные, жилье - маленькие хатки с соломенными крышами, маленькими окнами и очень низкими дымоходными трубами. Крестьяне хлеб ели только один раз в неделю, в остальные дни - мамалыга. Румыны воевали кое-как, сдавались нашим целыми ротами и батальонами.

А немцы додумались вот до чего. На станциях железной дороги, ведущей через тоннель к Яссам, специально оставили цистерны с отравленным спиртом. Некоторые наши любители выпить - и пехота, и танкисты - растаскивали этот спирт котелками. Пили и травились: сначала кратковременное веселье, потом примерно через час - полная слепота, сопровождающаяся сильными болями. Отмирали зрительные нервы. Таких солдат оказалось очень много. Алкогольный порыв вскоре остановили, уничтожив все цистерны со спиртом. Началась Ясско-Кишиневская операция, во время которой Павел снова был тяжело ранен.

После активного лечения его направили в 150-й запасной полк 69-й действующей армии. По дороге услышал сообщение, что 27 августа 1944 года Румыния капитулировала и вышла из состава гитлеровской коалиции. 23-летний король Михай Первый перешел на сторону СССР и перенаправил румынскую армию воевать против немцев. За это Михая Государственный комитет обороны СССР представил, а Сталин утвердил к высшей награде - ордену «Победа».

Советские войска ворвались в столицу Австрии Вену

Бои за Будапешт 2-й и 3-й Украинские фронты начали в октябре 1944 года. Когда 150-й полк вел бои за Дебрецен, Будапешт был полностью окружен. Командование двух фронтов в гуманных целях, во избежание бессмысленных жертв и с целью сохранения города, отправило парламентеров. Они подняли белый флаг и попросили встречи с командованием. Не вступая в разговор, немцы открыли огонь. Погиб водитель, офицеры вернулись. Вторая группа парламентеров также была обстреляна. Но потом их приняли, завязали глаза и привели к командованию. Немецкий офицер, прочитав ультиматум, ехидно улыбнулся и вернул. Все присутствующие смеялись. В сопровождении эсэсовцев препроводили в сторону нашего переднего края. Потом обстреляли наших солдат в спину из орудия. Оставшемуся в живых немец сунул ультиматум за пазуху. После такой дипломатии два советских фронта открыли беспощадный огонь из всех видов наземного оружия и с воздуха. В Будапеште было окружено 250 тыс. солдат противника (венгров, немцев). 4 апреля 1945 года Венгрия была освобождена полностью без капитуляции. Поэтому и медаль назвали не за освобождение, а «За взятие Будапешта».

Полк Павла Даценко вместе с частями 3-го Украинского фронта наступал в сторону Австрийских Альп. Последние дни войны. Утром 8 мая полк готовился к встрече с союзниками. На горизонте, за притоком Дуная, появились танки союзников, которые сначала обстреляли наши позиции, приняв за противника. Перешли через мост, и вот: «О-кей», по-свойски с русскими разговаривали негры, белые янки надменно наблюдали со стороны. Наш молодой из группы встречавших лейтенант подошел к американскому сержанту, похлопал по плечу и по русской привычке попросил закурить. Сержант, вынув из пачки одну сигарету и подавая лейтенанту, нарочито уронил на мокрую землю, пальцем указывая: мол, нагибайся, бери. Наш строго посмотрел на американца и правой рукой ударил тому в челюсть. Завязалась драка, американскую «белизну» отлупили и вышвырнули за пределы площадки встречи.

К 11 часам вечера началась стрельба. «Война кончилась! - кричали вокруг. - Да здравствует Победа!»