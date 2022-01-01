По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировала брак 71 пара. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 67 лет, невесте - 63 года;

- зарегистрированы 11 разводов;

- зарегистрированы 74 новорожденных: 44 девочки и 30 мальчиков. Редкие имена: Вероника, Лилия, Варвара, Дания, Самира, Евангелина, Доминика, Еркеназ, Назар, Давид, Арсений. Самому молодому папе - 19 лет, маме - 18 лет. Самому зрелому папе - 54 года, маме - 42 года;

- умерли 66 человек: 24 женщины и 42 мужчины.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 170 человек, из них поместили 161: 140 мужчин и 21 женщину.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершены 15 выездов, на случаи горения - 62 выезда. Погибших при пожарах нет.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 140 уголовных правонарушений, из них 52 кражи и 35 фактов мошенничества;

- разысканы 14 без вести пропавших лиц;

- раскрыты 96 преступлений;

- зарегистрированы 6 наркоправонарушений: 3 наркопроступка, 2 факта сбыта и 1 факт контрабанды наркотических веществ;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 7 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.