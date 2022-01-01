Куда пойти с 6 по 12 июля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Когда оживают краски», выставка учеников художественной школы им. А. И. Никифорова
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В течение месяца
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«В союзе с искусством», выставка авторских работ и произведений из частной коллекции Бахыта Нурпеисова
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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9 июля,
19.00
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Tynda.music представит новую программу музыки великого кинокомпозитора Ханса Циммера в исполнении симфонического оркестра и хора
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Областной историко-краеведческий музей
ул. Алтынсарина 115,
тел.: 50-11-13, 50-10-23
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В течение месяца
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Өмір айнасы, выставка, посвященная Дню работников средств массовой информации РК. На выставке представлены архивно-фотодокументальные материалы из фондов музея, рассказывающие о жизни и творчестве известных журналистов: Жолбарыса Баязида, Ильяса Байтурсына, Салима Мендыбаева и многих других. В экспозиции - газеты 1950-60-х годов, фотоаппараты, микрофоны и диктофоны из фондовой коллекции музея
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, +77057467354 WhatsApp
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13 июля,
19.30
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«Алдараспан». Концерт.
Казахстанский коллектив, работающий в комедийном жанре, который существует уже более десяти лет. Состоит из девяти артистов, многие из которых раньше играли в КВН, сейчас ансамбль практически все время проводит на гастролях по стране, везде его принимают радушно
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