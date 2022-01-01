В Костанае снижается доля выпускников школ, уехавших учиться за пределы страны: с 39% в 2019 году до 29% в 2022-м и, предположительно, до 23% в 2023-м. В чем, на ваш взгляд, главная причина этой тенденции? Повышается уровень качества образовательных услуг в местных вузах и колледжах.

Казахстан стал предоставлять выпускникам школ больше образовательных грантов.

Большинство выпускников продолжали учебу в России, а там сейчас неспокойно.

Уровень доходов в семьях костанайцев снижается, учеба за рубежом не по карману.

