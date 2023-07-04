Про гору мусора во дворе дома № 135 по ул. Тауелсиздик сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна СКОКОВА. По ее словам, отходами завалена не только площадка рядом с контейнерами, но и территория возле тепломагистрали.

- Мусор скидывают, минуя контейнеры, в одной куче у нас уже старое кресло, тряпки, коробки, плюс бытовые отходы. Представьте, как все это «озонирует» в такую жару! - иронизирует Татьяна. - Коробки теперь валят прямо рядом с тепломагистралью. Огромные трубы все в мусоре, не знаю, насколько это безопасно. Понимаю, что дело в людях, которые все это вываливают, но вывозить мусор тоже нужно вовремя. Обращалась в «Тазалык», ПКСК, обещали вывезти, но уже больше недели прошло, а мусора все больше.

Свалка во дворе дома № 135 по ул. Тауелсиздик становится все больше / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Мусорные завалы, о которых рассказала читательница, находятся во дворе, расположенном между супермаркетом Small и рестораном «Тумар». Из-под коробок, тряпок и другого мусора почти не видно даже объемное старое кресло, настолько завалили уже и его.

Свалку в районе Жана Кала, напротив дома № 66 по ул. Наримановской, о которой «НГ» писала две недели назад, так и не убрали.

Свалку в торце дома № 66 по ул. Наримановской спустя две недели так и не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Открытый колодец напротив входа в ворота Наримановского рынка, о котором мы также писали две недели назад, так и не закрыли. Дыру перед входом лишь прикрыли двумя досками.

Колодец перед входом в Наримановский рынок закрыли лишь двумя старыми досками / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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