Материалы детприемника-распределителя НКВД Кустанайской области

1936-1940 гг.

В 1930-е годы пропаганда неустанно твердила о заботе над подрастающим поколением, независимо от классового происхождения. Проверки состояния детских учреждений проходили не только регулярно, но и на самых разных уровнях. Этот материал - продолжение статьи «За каждой цифрой - детская трагедия», опубликованной в «НГ» № 20 (1103) от 18.06.2023 г.

Дети репрессированного К. Куляша в кустанайской ссылке / Фото областного историко-краеведческого музея

Не выполняется директива

Возьмем такой документ, как «Акт 1937 года сентября 1-го дня». В первых строках указывались ответственные лица.

«Мы, нижеподписавшиеся, - гласит документ, - начальник АХО (административно-хозяйственный отдел - Д. Л.) Кустанайского Облуправления НКВД Герасимов и ст. бухгалтер Ефремов, в присутствии врид заведующего детприемником Капустина, произвели обследование о готовности детприемника на зимний период». Комиссия установила следующее: 1. Ремонт здания детприемника окончен; 2. Баня-прачечная оборудована заново; 3. Топливом обеспечены на сентябрь на 30%; 4. Овощами не обеспечены, предложено немедленно заключить договор с заготовительной облконторой потребсоюза о снабжении овощами; 5. Валяной обуви имеется 14 пар, что вполне обеспечит переотправку детей в зимний период с возвращением валенок; 6. Кожобуви имеется 25 пар ботинок, что далеко не обеспечивает потребность детприемника на зимний период; 7. Ватных пальто имеется 15 шт.; 8. Верхнего белья имеется 40 комплектов, это также не обеспечивает потребности».

В 1937 году в документах стоит подпись «врид заведующего детприемником Капустина». В штате тогда была и такая должность, как «эвакуатор», с 23 мая 1937 года им был Ясихорель Илья Егорович. Затем, в довоенный период, «начальником детприемника» назначались Шаталин Василий Трофимович и Бекешина Евгения Гавриловна (с 1 ноября 1940 г.). Бухгалтером работал с 1938 года Чепрасов Анатолий Григорьевич. В то время начальниками назначались лица, имеющие 7-классное образование, эвакуатор имел 3 класса образования, а бухгалтер просто «низшее образование». В разделе «начальники и воспитатели» так же значились: «Ястребов Илья Михайлович, с/школа; Дегтярев Георгий Гаврилович, стаж с 1936 г.».

Руководители республиканского наркомата требовали регулярных отчетов. В Кустанай поступает распоряжение начальнику Кустанайского Облуправления НКВД старшему лейтенанту государственной безопасности Н. А. Павлову. Процитируем документ от 30 сентября 1937 г. (№ 55/531): «Вами упорно не выполняется директива НКВД СССР № 978811 от 19 апреля с. г., сообщенная вам при моем указании № 55869 от 1 июня, о представлении нам ежемесячных сводок-обзоров о ходе ликвидации детской беспризорности и безнадзорности в вашей области. Обращая на это ваше внимание, (предлагаю - зачеркнуто, Д. Л.), прошу обеспечить аккуратное представление мне указанных сводок-обзоров за каждый месяц». В документе стоит подпись «пом. наркома внудел КССР - майор гос. безопасности Гильман».

«Мы здесь очень плачем»

О чем свидетельствуют все эти сводки специального Кустанайского дошкольного детдома? Для примера приведем сведения о восьмерых детях (от двух до пяти лет), у которых в графе «когда прибыл в детдом» стоит одна дата - 1937 год. Трое детей были местные, но пятерых из родных мест (Чкалова - ныне Оренбург, Челябинска, Свердловска - ныне Екатеринбург) - отправляли в «чужой город», причем их родители не всегда знали, где находятся их дети.

Сводка Кустанайского детдома

№ Фамилия, имя, отчество Г. р. Наименов.

детдома Когда прибыл Откуда прибыл в д/д 1 Давидович Валя Владим. 1933 Куст. дошк. 1937 Из Свердловска 2 Баймберг Раиса Борисовна 1934 Куст. дошк. 1937 Из Челябинска 3 Сетчук Михаил Григорьевич 1933 Куст. дошк. 1937 Из Чкалова 4 Стеблевская Вера 1932 Куст. дошк. 1937 Из Челябинска 5 Медведева Нина Серг. 1933 Куст. дошк. 1937 Из Кустаная 6 Луговской Виктор Иванович 1935 Куст. дошк. 1937 Из Кустаная 7 Кантонен Элли 1932 Куст. дошк. 1937 Из Челябинска 8 Спрыкина Лидия 1933 Куст. дошк. 1937 Из Боровского

Трагической была судьба детей, которых не высылали вместе с родителями, а насильственно лишали их родительской опеки. Так было в истории ссылки семьи Михаила и Эрики Кубилюс.

В Кустанае семья Кубилюс оказалась, конечно, не по своей воле. 10 марта 1935 г. Михаил Кубилюс как «социально опасный элемент» был арестован и подлежал высылке в Казахстан. Следом за мужем обязали выехать и жену. Тем не менее в 1935 году Эрику Эдуардовну в Кустанае приняли на работу преподавателем немецкого языка в двух педтехникумах, русском и казахском, а в 1939 году - в учительском институте. Тяжесть ссылки усиливалась и тем, что при высылке из Ленинграда в Кустанай дети остались в Ленинграде.

Две дочери-пионерки Ильза и Гертруда писали письма в разные инстанции и в январе 1936 года обратились за помощью к Е. П. Пешковой (жене писателя А. М. Горького). Нельзя без содрогания читать их письмо: «Папу и маму выслали в г. Кустанай 20 марта 1935 года. Там папа заболел малярией, а у мамы постоянные сердечные припадки, она совсем не переносит этот страшный климат. Мы здесь тоже очень плачем и скучаем без них и просим их нам вернуть. Если уж никак нельзя вернуть обоих, то просим выслать нам хотя бы маму, которая очень страдает без нас... В г. Кустанае мама и папа имели службу, но в декабре им отказали от службы, и мы не знаем, как нам дальше жить. Кубилюс Ильзе. Адрес родителей Кустанай, Казахстан, Крестьянская улица, 21. Кубилюс М. Г.».

Семья Кубилюс. Эрика, Михаил, Гертруда и Ильзе / Фотография из семейного архива К. Махчияна

«Где находится моя дочь»?

В архивном деле сохранился пожелтевший от времени листок с заявлением от заключенной Екатерины Григорьевны Воробьевой-Ароновой, осужденной сроком на 10 лет из СибЛага НКВД (г. Маршанск Новосибирской области п/ящ № 247/1-а). Заявительница пишет о том, что она в течение двух лет разыскивает свою дочь Наталью Владимировну Аронову, 1924 года рождения, и наконец получила от НКВД г. Сталинграда извещение о том, что она находится в детском доме г. Кустаная, куда была отправлена Сталинградским УНКВД в апреле 1938 года. В заявлении говорится: «Я написала по этому, сообщенному мне НКВД адресу, но пока ответа не имею. Прошу скорее сообщить мне точно, где находится моя дочь, чтобы я могла написать ей лично. Прав материнства я не лишена, я уже более двух лет не видела свою дочь и не имела о ней известий. Убедительно прошу вас сообщить мне, как здоровье моего ребенка? Как она учится? Это моя единственная дочь. Прошу мне не отказать и не замедлить с ответом. К сему: 14. 06. 40 г. Воробьева-Аронова». Судя по документу, дети поступали в Кустанайский дошкольный детдом и в 1938 году.

В фондах областного музея имеется запрос из Москвы от заместителя начальника админхозуправления НКВД СССР от 22 марта 1940 года «о предоставлении списков детей репрессированных родителей, находящихся в настоящее время воспитанниками дошкольных и школьных детдомов, расположенных в области». 8 июня 1940 года «Начальник АХО УНКВД сержант безопасности Горбенко» предоставил необходимый документ: «Список воспитанников Д/Д спецконтингента, находящихся в данное время в детдомах Кустанайской области». Судя по списку, детей репрессированных родителей на 1 июня 1940 года находилось в детдомах области 70 человек. Содержались они в семи детских домах: Федоровском, Пресногорьковском, Урицком, Семиозерном, Боровском, Мендыгаринском, в том числе Кустанайском дошкольном восемь детей, поступивших в 1937 году.

Список воспитанников Д/Д спецконтингента, находящихся в детдомах Кустанайской области 8 июня 1940 г. ГАКО

В 1940 году районным отделениям НКВД было дано указание (в ответ на их запросы): «Облуправление НКВД сообщает, что оказавшиеся беспризорные дети до 16-летнего возраста репрессированных родителей подлежат сдаче в детприемник НКВД». Такое письмо 26 августа 1940 года получил начальник Пресногорьковского РО НКВД лейтенант госбезопасности Гатов, где указывалось: «А поэтому детей Черкуновых направьте в г. Кустанай в детприемник НКВД, находящийся по Московской улице д. № 55 для определения их в детдом».

Парадокс эпохи. С одной стороны, государственная машина безжалостно расправлялась со своими потенциальными противниками из числа взрослого населения в период Большого террора 1937-1938 гг., а с другой стороны, на государственном уровне рядовые сотрудники органов безопасности и детприемников старались добросовестно исполнять свою работу, заботились о детях репрессированных людей.

Автор благодарит сотрудников Костанайского областного историко-краеведческого музея и Государственного архива Костанайской области за помощь