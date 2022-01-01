По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 20 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 21 год. Самому зрелому жениху - 43 года, невесте - 41 год;

- зарегистрированы 6 разводов;

- зарегистрирован 71 новорожденный: 36 девочек и 35 мальчиков. Самые редкие имена малышей - Айсаль, Аниса, Марсель, Анабель. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 43 года, маме - 42 года;

- умерли 52 человека: 26 женщины и 26 мужчин.



По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 150 человек, из них поместили 149: 134 мужчины и 15 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершены - 15 выездов, на случаи горения - 132 выезда, на аварийно-спасательные работы - 3 выезда. При пожарах спасены 2 человека, эвакуированы - 60, 1 человек погиб.

По сведениям пресс-службы ДП:

- зарегистрированы 179 уголовных правонарушений, из них 75 краж и 39 мошенничеств;

- разысканы 8 без вести пропавших лиц;

- раскрыты 99 преступлений;

- зарегистрированы 13 наркоправонарушений: среди которых 3 наркопроступка, 5 фактов сбыта, 3 факта хранения, 1 факт контрабанды наркотических веществ и 1 факт культивирования наркосодержащих растений;

- зарегистрированы 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 7 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.