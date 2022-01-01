О свалке рядом с домом по ул. Бородина, 1 «А» и недалеко от железнодорожных путей «НГ» сообщил житель Костаная Василий НИКОЛАЕВ.

- Часто бываю в этом районе по работе, - рассказал наш читатель. - Мусора становится все больше. Сначала это были просто бумажки, пакеты, недавно появилось старое кресло. Так и до строительного крупногабаритного мусора дойдет.

На месте корреспонденты «НГ» увидели кучу мусора, в которой были не только бумажки и кресло, но и старые деревянные коробки, пластик и картон. Свалка явно разрастается.

Свалка по ул. Бородина, 1 «А» разрастается с каждым днем / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку в районе остановки «Строительный», недалеко от СО «Садовод-Строитель», о которой мы писали два номера назад, так и не убрали, наоборот, она стала еще больше.

Недалеко от остановки в районе СО «Садовод-Строитель» через две недели появилась новая куча из бетонных плит / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Эту гору мусора спустя две недели так и не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку в торце новостройки по ул. Быковского, 3 «Б» убрали, но куча земли так и осталась.

Ветки и мусор из этой кучи спустя две недели убрали, но земля так и осталась / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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