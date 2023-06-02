Один-два ингредиента способны значительно изменить привычное блюдо

Блюдо можно назвать «сациви из куриной печенки» / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Куриная печень - очень удобный продукт. Вкусный, недорогой. Рецептов с нею множество. И, что важно для жаркой поры, готовится печень быстро. Не надо плите час-полтора работать. К тому же в блоге шеф-повара Василия Емельяненко недавно обнаружила интересный рецепт с использованием этого продукта.

Казалось бы, ну кто не готовил печенку в сметане. Блюдо вполне дежурное, к изысканным не отнесешь. Но с акцентами, расставленными при готовке Емельяненко, у него появляется новый вкус. Печенку, даже куриную, Василий полчаса держит в молоке. Говорит, для избавления от горечи. Я ее в курином субпродукте не чувствую. Будем считать, что молочная ванна - для нежности. Но можно ее и опустить.

Емельяненко не режет печень на кусочки, жарит целиком на растительном масле с добавлением небольшого количества сливочного. Первой на разогретую сковороду попадает печенка, поверху ее засыпает лук, порезанный полукольцами. Готовится это жаркое без крышки при аккуратном помешивании (главное, печенку переворачивать) минут 10, приправляется черным перцем.

Теперь соус. Для него на сухой сковороде подпекаем муку. В ступке измельчаем несколько ядер грецких орехов. Орехи отправляются к муке, минуту-полторы поджариваются вместе с ней. Потом в сковороду кладем сметану, наливаем немного воды. Последний штрих - сванская соль. Вообще соль с грузинскими травами. Если таковой в хозяйстве нет, можно добавить в соус, например, немного хмели-сунели. Сметанный соус на очень малом огне кипит минуты три, а потом им надо залить теплую печенку в другой сковороде и прогреть их уже вместе, добавив чеснока.

Получается действительно по-новому вкусно, орехи выгодно дополняют печенку.

Емельяненко к этому блюду подает шпинат, прогретый на сливочном масле. Попробуйте и вы. Неплохо идет и просто с зеленью укропа, лука.

Ингредиенты

Ингредиенты / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Печень куриная - 350-400 г, 1 средняя луковица, 5-6 грецких орехов, сметана - 4 ст. л., мука - 1 ст. л., 50 мл воды, черный перец по вкусу, лавровый лист - 1 шт., чеснок - 3 зубчика.