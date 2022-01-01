В микрорайоне Береке второй раз за месяц отключают горячую воду из-за долгов населения перед частной котельной. Проблему решили за счет средств хозяина котельной. Вы считаете такой выход правильным? Да. Предприниматель несет коммерческие риски и должен делать запас на непредвиденные расходы.

Да. Такой подход помогает не наказывать тех, кто исправно оплачивает услуги котельной.

Нет. Предприниматель таким образом уравнивает неплательщиков и добросовестных жильцов.

Нет. Такой подход усилит иждивенческие настроения среди потребителей

