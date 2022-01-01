Куда пойти с 1 по 4 июня
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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1 июня,
11.00
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«Бұртима», М. Супонин, ертегі
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4 июня,
17.00
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«Туған күніңізбен, анашым!», Ә. Рахат, драма
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Когда оживают краски» - выставка учеников художественной школы им. А. И. Никифорова
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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2 июня,
15.00
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В рамках празднования Дня государственных символов РК в Костанайской областной филармонии имени Е. Умурзакова состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов филармонии. Вход свободный
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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В течение месяца
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«Чудесный мир» - выставка учеников арт-студии Вадима Быкова
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28
WhatsApp +7-705-746-73-54
|
1 июня,
12.00
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«Красная Шапочка», страшно смешная сказка для детей и взрослых.
Эта детская комедия предлагает интерпретацию известной сказки Шарля Перро. Маленькая любопытная и добрая девочка, охотники, бабушка и мама идут в ногу со временем. Бабушка и Красная Шапочка исследуют дальние страны и помогут начинающему Охотнику в его нелегкой работе
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4 июня,
14.00, 16.00
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«Аладдин: Магия Востока», шоу-мюзикл. Премьера от студии «Затея». Невероятное путешествие в Волшебный мир всеми полюбившейся восточной сказки. Талантливая игра профессиональных артистов, чарующая хореография, феерические спецэффекты, великолепные оригинальные саундтреки из кинофильма
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«Орион»
ул. Текстильщиков, 9 (бывший ДК «Текстильщик»),
тел.: +7-705-884-05-28
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4 июня,
14.00
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«Космические зайцы и планета потерянного времени», фантастический шоу-спектакль. Уникальные персонажи с продуманными характерами, яркими образами и великолепной игрой на сцене, с динамичным захватывающим сюжетом
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Премьер-лига. «Тобол» - «Кызылжар»
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Костанай, стадион «Центральный»
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3 июня, 20.00
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