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Куда пойти с 1 по 4 июня

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

1 июня,

11.00

«Бұртима», М. Супонин, ертегі

4 июня,

17.00

«Туған күніңізбен, анашым!», Ә. Рахат, драма

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Когда оживают краски» - выставка учеников художественной школы им. А. И. Никифорова

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

2 июня,

15.00

В рамках празднования Дня государственных символов РК в Костанайской областной филармонии имени Е. Умурзакова состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов и солистов филармонии. Вход свободный

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

«Чудесный мир» - выставка учеников арт-студии Вадима Быкова

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28

WhatsApp +7-705-746-73-54

1 июня,

12.00

«Красная Шапочка», страшно смешная сказка для детей и взрослых.

Эта детская комедия предлагает интерпретацию известной сказки Шарля Перро. Маленькая любопытная и добрая девочка, охотники, бабушка и мама идут в ногу со временем. Бабушка и Красная Шапочка исследуют дальние страны и помогут начинающему Охотнику в его нелегкой работе

 

4 июня,

14.00, 16.00

«Аладдин: Магия Востока», шоу-мюзикл. Премьера от студии «Затея». Невероятное путешествие в Волшебный мир всеми полюбившейся восточной сказки. Талантливая игра профессиональных артистов, чарующая хореография, феерические спецэффекты, великолепные оригинальные саундтреки из кинофильма

«Орион»

ул. Текстильщиков, 9 (бывший ДК «Текстильщик»),

тел.: +7-705-884-05-28

4 июня,

14.00

«Космические зайцы и планета потерянного времени», фантастический шоу-спектакль. Уникальные персонажи с продуманными характерами, яркими образами и великолепной игрой на сцене, с динамичным захватывающим сюжетом

  Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Премьер-лига. «Тобол» - «Кызылжар»

Костанай, стадион «Центральный»

3 июня, 20.00