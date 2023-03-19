Конкурс для детей в возрасте от одного года до двенадцати лет - полуфинал

«Наша Газета» завершает конкурс «Детская улыбка». Сегодня мы публикуем фото 10 финалистов. Из них наши читатели выберут тройку победителей. Все сообщения, поступившие в поддержку участников в первом туре, будут учитываться в полуфинале и финале.

Наградами победителям станут подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арыстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Участница № 1 - Лидия КУЗЬМИНА - 178 голосов и 8 купонов + 372 голоса = 630

Участник № 2 - Демид ШИПОВАЛОВ - 197 голосов + 308 голосов = 505

Участница № 4 - Ульяна ПОЛУЯНОВА - 158 голосов и 2 купона + 335 голосов и 11 купонов = 623

Участница № 13 - Варвара БАТРАК - 341 голос + 410 голосов = 751

Участник № 19 - Султан АРТЮХОВ - 714 голосов + 188 голосов = 902

Участник № 42 - Роман КОВАЛЬ - 235 голосов + 310 голосов = 545

Участница № 48 - Оливия ЦЫПЛЯКОВА - 142 голоса и 10 купонов + 360 голосов = 602

Участница № 50 - Ангелина КИСЛИЦИНА - 151 голос и 28 купонов + 345 голосов = 776

Участница № 62 - Маргарита КРЫЖАНОВСКАЯ - 106 голосов + 414 голосов = 520

Участница № 63 - Айлин КАБИДЕН - 126 голосов + 563 голоса = 689

Условия конкурса

Вы можете поддержать финалистов в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 28 января, до 11.00 воскресенья, 29 января. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 пятницы, 26 января, до 10.00 понедельника, 30 января. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

