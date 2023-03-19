Куда пойти с 26 января по 1 февраля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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28 января,
12.00
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«Маленькая фея», В. Рабодан, сказка
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29 января,
12.00
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«Нужно быть нужным», Д. Кусаинов, Х. Булибеков
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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27 января,
18.30
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«Сыған серенадасы», И. Сапарбай, музыкалық драма
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29 января,
17.00
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«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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26 января,
18.00
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«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
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27 января,
18.30
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«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
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28 января,
12.00
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«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
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28 января,
17.00
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«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма, премьера
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29 января,
12.00
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«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
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29 января,
17.00
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«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма, премьера
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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До конца месяца
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«Всегда любимый край - 2» - выставка, посвященная итогам областного художественного проекта «Пленэр - 2022»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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27 января,
18.30
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Концерт камерного оркестра Костанайской областной филармонии имени Елюбая Умурзакова. Артисты: группа DosStar, Анастасия Пикулева, Зарина Кульмухамбетова, Азамат Ибраев, Нурсулу Куснетова, Руслана Пономарева, Айсулу Туткушева, творческая школа ARTIST.
В программе зарубежный, русский рок, саундтреки, эстрада
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54
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31 января,
19.00
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«Сестры», спектакль по пьесе Алексея Слаповского. Гастроли московских актеров. В главных ролях: Елена Ксенофонтова, Дарья Повереннова, Борис Хвошнянский
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