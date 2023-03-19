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Куда пойти с 26 января по 1 февраля

Потехе - час!

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Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

28 января,

12.00

 

«Маленькая фея», В. Рабодан, сказка

29 января,

12.00

«Нужно быть нужным», Д. Кусаинов, Х. Булибеков

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

27 января,

18.30

 «Сыған серенадасы», И. Сапарбай, музыкалық драма

 

29 января,

17.00

«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

26 января,

18.00

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

27 января,

18.30

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

28 января,

12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

 

28 января,

17.00

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма, премьера

29 января,

12.00

«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

29 января,

17.00

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма, премьера

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

До конца месяца

 «Всегда любимый край - 2» - выставка, посвященная  итогам областного художественного проекта «Пленэр - 2022»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

27 января,

18.30

Концерт камерного оркестра Костанайской областной филармонии имени Елюбая Умурзакова. Артисты: группа DosStar, Анастасия Пикулева, Зарина Кульмухамбетова, Азамат Ибраев, Нурсулу Куснетова, Руслана Пономарева, Айсулу Туткушева, творческая школа ARTIST.

В программе зарубежный, русский рок, саундтреки, эстрада

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54

31 января,

19.00

«Сестры», спектакль по пьесе Алексея Слаповского. Гастроли московских актеров. В главных ролях: Елена Ксенофонтова, Дарья Повереннова, Борис Хвошнянский

 