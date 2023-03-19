О большом открытом участке теплотрассы во дворе дома № 156 по ул. Баймагамбетова сообщила «НГ» жительница Костаная Галина ПЕТРОВА.

Ул. Баймагамбетова, 156. Во дворе открыт большой участок теплотрассы в виде буквы Г

- Эта проблема в нашем дворе уже давно, но ни жильцы дома, ни теплокомпания почему-то не обращают на нее внимания, хотя теплопотери налицо, - пояснила она. - Ведь не один метр труб лежит без изоляции, думаю, надо срочно их привести в порядок. Зима у нас длинная, пока еще только январь, так что ждем реакции от КТЭК.

Ул. Баймагамбетова, 156. На некоторых участках трубы покрыты железной сеткой

По указанному адресу корреспондент «НГ» увидел два проблемных участка теплотрассы. Один практически полностью утеплен, кроме небольшого участка длиной около метра. Второй не изолирован полностью, но в некоторых местах покрыт железной сеткой.

Ул. Баймагамбетова, 156. Небольшой участок не изолирован

Большой открытый участок теплотрассы в виде буквы Г во дворе дома № 91 по пр. Аль-Фараби, о котором «НГ» писала две недели назад, сотрудники ГКП «КТЭК» полностью закрыли. Вот только старые куртки и прочий хлам свидетельствуют о том, что здесь греются люди. Так что, вероятно, трубы скоро вновь останутся без изоляции.

Пр. Аль-Фараби, 91. Трубы утеплили, но старые вещи и мусор остались

Фото Андрея СКИБЫ

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