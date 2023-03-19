По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 15 пар. Самому молодому жениху - 22 года, невесте - 21 год. Самому зрелому жениху - 60 лет, невесте - 55;

- зарегистрированы 8 разводов;

- зарегистрированы 73 новорожденных: 28 девочек и 45 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Ильнара, Ясмина, Савелий, Эмиль, Алижан, Марк. Самому молодому папе - 22 года, маме - 18 лет. Самому зрелому папе - 40 лет, маме - 42 года;

- умерло 65 человек: 36 женщин и 29 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 1 613 вызовов, из них 453 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 335, из них 45 - к детям. Поступило 17 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 22 человека, 12 из них были экстренно госпитализированы. 5 детей пострадали в ДТП;

- всего скорая помощь доставила в больницы 394 человека.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 177 человек, из них поместили 155: 133 мужчины и 22 женщины.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрировано 121 уголовное правонарушение, в том числе 33 кражи, 42 факта мошенничества;

- разыскано 15 без вести пропавших лиц;

- раскрыто 51 преступление;

- зарегистрированы 7 наркоправонарушений: 3 наркопроступка, 3 факта сбыта и 1 факт контрабанды наркотических веществ;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 24 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.