В очередном выпуске проекта «Старые фотографии» - работники горисполкома Кустаная

Документы свидетельствуют, что Кустанайский городской Совет народных депутатов начал действовать с января 1920 года.

Здание горисполкома, горкома компартии КазССР, горкома ВЛКСМ по ул. Пушкина в Кустанае. Построено в 1957-1960 гг. / Фото с сайта kostanay1879.ru

Именовался он сначала Кустанайским городским Советом рабочих и красноармейских депутатов. С апреля 1920 года - Советом рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов. С 1939 года - Советом депутатов трудящихся, с октября 1977 года - Советом народных депутатов.

Помощники председателя горисполкома: Наумкин, Ахромеев, Кузнецов. 1973 г.

Строительство нынешнего здания городского акимата Кустаная по улице Пушкина началось еще в 1957 году как административного здания горкома и горисполкома. 2 сентября 1960 года акт приемки здания утвердил председатель Кустанайского горисполкома В. Великанов. Кустанайский горисполком и его отделы руководили экономическим, социальным и культурным развитием города.

Работники горисполкома на демонстрации. 7 ноября 1977 г.

С 1940 года председателями горисполкома служили Маякин, А. Мостовой, В. Кудров, М. Ушанкин, В. Великанов, М. Лобанов, В. Таран, В. Михайлов, С. Бакай, И. Лычагин, Я. Биктибаев, В. Корнев.

Соревнования работников горисполкома на турбазе «Лесная». 1979 г.

Председатель горисполкома Валентин Михайлов выступает на собрании в честь Дня строителя. 1980 г.

26 марта 1991 года должность председателя Кустанайского горисполкома была упразднена.

Работники аппарата горисполкома Кустаная. 1982 г.

В сегодняшней подборке старых фото на вас смотрят работники разных отделов горисполкома (орготдел, горплан, загс, квартирное бюро и т. д.). Они утверждали планы застройки города и выделяли земельные участки под строительство объектов, давали наименования новым улицам, принимали меры за сохранность зеленых насаждений, налаживали автобусное сообщение, обменивали жилплощадь, устраивали праздники и новогодние елки, регистрировали браки, открывали памятники. Они делали нашу жизнь более солнечной.

Работники городского загса. 8 марта 1983 г.

Орготдел горисполкома Кустаная: Гибанова, Улановская, Стадникова. 1987 г.

Фото из личного архива Светланы ГИБАНОВОЙ