Я председатель ОСИ «Достык-56» дома № 56 по ул. Хакимжановой в Костанае. Мусорная площадка возле дома очень чистая, и мы постоянно следим за порядком на ней. Но иногда приезжают машины, владельцы которых не проживают в нашем доме. Открыв окно, водители кидают мусор, не попадая в мусорные баки. Номер автомобиля и лицо установить не удается. При этом на столбе возле мусорной площадки размещена видеокамера, она не была закуплена на деньги и установлена не жильцами дома, но провода от нее идут в дом. Доступа к видеокамере у меня нет. Кому принадлежит данная видеокамера и как я могу ознакомиться с видеозаписями, чтобы установить нарушителей? Должны ли мы платить за ее подключение и обслуживание?

Аманжол АХМЕТОВ, Костанай

Комментарий

- Видеокамера, расположенная по ул. Хакимжанова, 56, находится на балансе отдела ЖКХ, - сообщил заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Мирас ОМАРОВ. - В данный момент она в нерабочем состоянии. Подрядной организации - ТОО «Айти умный город» - дано задание выполнить восстановительные работы. Камера подключена к дому № 56, так как при проектировании это было оптимальным вариантом установки и подключения оборудования. Энергопотребление видеокамеры жильцы дома № 56 не оплачивают, так как учет электроэнергии производится отдельным электросчетчиком. На мусорных площадках Костаная установлены 153 камеры видеонаблюдения. Для получения данных с них костанайцам необходимо в письменном виде обратиться в наш отдел (данные хранятся 30 дней). Для установки видеокамер в своих дворах жителям необходимо в письменном виде обратиться в отдел ЖКХ.

- Во дворах жилых домов Костаная установлены 60 камер видеонаблюдения по программе «Безопасный двор», находящихся на балансе департамента полиции, - сообщил первый заместитель начальника ДП Костанайской области Марат САХРАТОВ. - Места установки определяются на основе анализа криминогенной обстановки в конкретном районе. Срок хранения архивных записей составляет 30 суток, техобслуживание и ремонт проводится специалистами ДП. Дополнительно в Центр оперативного управления УП Костаная осуществлен вывод 2 298 видеокамер, установленных АО «Казахтелеком», расположенных во дворах и подъездах жилых домов областного центра. Для получения сведений по данным камерам видеонаблюдения (в т. ч. работоспособность, обслуживание, выдача записей, основания установки, доступ) необходимо обратиться в АО «Казахтелеком». В законодательстве РК нет запрета на установку камер в подъездах. Согласование с ДП при установке камер видеонаблюдения не требуется. Необходимо согласие всех жильцов, так как в ином случае противники камер видеонаблюдения могут сослаться на нарушение неприкосновенности частной жизни, а также на сбор сведений о частной жизни.