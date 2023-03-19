Игнорируем маленькие порции и печем вкусную закуску по принципу пирога

Жюльен (он же жульен) - элегантная горячая закуска, которая когда-то была очень популярна на банкетах. Даже слыла признаком изысканности. Подавалась либо в кокотницах (маленьких фарфоровых ковшичках с удобными ручками), в которых блюдо и запекалось, либо в тарталетках. Красивая, вкусная и сытная еда. Член нашего кулинарного клуба Ночной Дозор опробовал более щедрый способ готовки и подачи жюльена.

Жюльен на всю семью можно готовить в форме / Фото Ночного Дозора

Кстати, жюльен (с французского julienne) означает вид нарезки продуктов - соломкой. Всего-то. Но постепенно имя стало названием конкретного блюда из грибов и курятины.

- Я нашел рецепт не совсем стандартного жюльена, - написал Дозор, - по нему курицу требовалось предварительно отварить. Но я варить не стал, хотел, чтобы курятина была посочнее. Взял два филе, нарезал соломкой и обжарил. Отдельно обжарил одну луковицу и примерно 300 г шампиньонов, нарезанных слайсами. Когда поджарил, посолил по вкусу. Параллельно на другой сковороде обжарил на растительном масле 2 столовые ложки муки. Растирая постоянно, чтобы не образовывались комочки, к муке постепенное добавил 200 г 20-процентных сливок. Сварил таким образом сливочный соус. И дальше - простое колдовство. Соединил курятину, грибы, соус. Выложил в силиконовую форму, разровнял. Сверху натер сыра, граммов 100 ушло. И отправил свой жюльен в духовку. Так как продукты все были уже готовы, запекал до момента расплавления сыра, на это ушло не более 15 мин. при температуре 180 градусов. Получилось нереально вкусно, по-моему. Хватило к тому же на всю семью.

Как правило, жюльен подают горячим. Если использовать плавленый сыр или сливочный, то и в холодном виде он будет очень неплох. Но горячий - просто восторг. Не забудьте в соус добавить немножко черного перца и мускатного ореха на кончике ножа. Это классика для приготовления соуса бешамель, а используется именно он. Если опять же вернетесь к классике, то можно еще «поиграть» со вкусом тарталеток, они могут быть выпечены из рассыпчатого теста на масле и сметане, а можно приготовить их из теста как на картофельные пирожки.