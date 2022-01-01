По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 37 пар. Самому молодому жениху - 21 год, невесте - 20 лет. Самому зрелому жениху - 58 лет, невесте - 47;

- зарегистрированы 6 разводов;

- зарегистрированы 60 новорожденных: 31 девочка и 29 мальчиков. Самые редкие имена малышей: Муслим, Мухаммад, Ислам, Аруназ, Айзере, Лиана, Айару, Селима. Самому молодому папе - 20 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 41 год, маме - 40 лет;

- умер 51 человек: 21 женщина и 25 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 2 694 вызова, из них 1 236 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 358, из них 42 - к детям. Поступило 3 вызова на ДТП. В авариях пострадали 3 человека, 2 из них были экстренно госпитализированы;

- всего скорая помощь доставила в больницы 579 человек.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 171 человека, из них поместили 157: 137 мужчин и 20 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершен 21 выезд, на случаи горения - 31 выезд. При пожаре погиб 1 человек.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 117 уголовных правонарушений, в том числе 28 краж и 32 факта мошенничества;

- разысканы 9 без вести пропавших лиц, все установлены;

- раскрыты 53 преступления;

- зарегистрированы 13 наркоправонарушений: 6 наркопроступков, 5 фактов хранения, 1 факт контрабанды и 1 факт сбыта наркотических веществ;

- за выходные сотрудники полиции задержали 33 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.