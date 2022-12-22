Конный манеж для инвалидов, пожарные машины, дороги в поселках - на что потратим 500 млрд тенге?

Бюджет Костанайской области на 2023 год в размере 521 млрд тенге утвердили депутаты областного маслихата. Сессия прошла 14 декабря. За бюджет, который превышает бюджет текущего года на 17,4%, депутаты проголосовали единогласно. Признали предложенный проект сбалансированным. Сказали, что, с одной стороны, он способствует исполнению государством всех социальных обязательств перед населением, а с другой - содержит потенциал для экономического развития и стабильности региона.

Кто берет, а кто дает

Утвержден также перечень городов и районов, из бюджетов которых будут осуществлены изъятия в областной. Это Костанай, Рудный, Лисаковск и районы Житикаринский, Костанайский, Карабалыкский, Беимбета Майлина, Карасуский, Федоровский, из бюджетов которых будет изъято в пользу области 73,2 млрд тенге.

В бюджете заложены деньги на ремонт поликлиники № 2 в Костанае / Фото Ксении РЕБИК

- Все остальные районы являются субвенционными, в них из областного бюджета в будущем году запланировано направить 5,9 млрд тенге, - сказала руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА, - объемы субвенций и изьятий сохраняются на период действия трехлетнего бюджета.

Кстати, объем субвенций районам примерно в 5 с половиной раз меньше прошлогоднего. В этом году страна, вообще-то, принимала трехлетний бюджет, так вот прогнозные объемы субвенций районам на 2024-й и 2025 год еще меньше, минус миллиард.

В целом параметры бюджета Костанайской области на следующий год таковы: собственные доходы - 152 млрд тенге, что почти вдвое меньше, чем субвенции региону из республиканского бюджета - 306,4 млрд, еще 50,9 млрд тенге - это кредиты и трансферты из республики, 11,7 млрд тенге - от выпуска ценных бумаг.

Субвенции области на два следующих года уменьшаться не будут, наоборот, будут расти.

Изъятия в областной бюджет 2023 г.

Доноры Суммы Костанай 39.7 млрд тенге Рудный 24,4 млрд тенге Костанайский р-н 3,7 млрд тенге Лисаковск 2,2 млрд тенге Р-н Беимбета Майлина 1,3 млрд тенге Житикаринский р-н 1,0 млрд тенге Федоровский р-н 0,5 млрд тенге Карасуский р-н 0,2 млрд тенге Карабалыкский р-н 0,07 млрд тенге

На самом деле, субвенции - вид трансфертов, то есть передвижение денег между бюджетами разных уровней. Трансферты и сами по себе бывают разными: целевыми, общего характера... Что важно в контексте заголовка к этому материалу, так это то, что деньги должны в регионах активно осваиваться. Если этого не происходит, их могут отозвать.

Строим за разные деньги

Самые крупные расходы запланированы на содержание и развитие сферы образования - 175,1 млрд тенге, или 33,6% от бюджета области. Разбег с остальными просто огромный. Определен спецификой этой сферы: очень много учреждений в системе образования, и большущая армия людей работает в системе. Когда-то, оправдывая оптимизацию сети, чиновники говорили, что в малокомплектных школах порой учеников меньше, чем учителей в штате.

Интересно, что в дополнение к запланированным расходам областного бюджета в 2023 году будет реализовываться проект «Комфортная школа». На республиканские деньги - 11,2 млрд тенге. На следующий год планируется начать строительство шести школ: кроме двух в Костанае, школу на 1 200 мест в Рудном, на 300 мест с государственным языком обучения в Аркалыке, на 900 мест в селе Заречное Костанайского района, на 300 мест с государственным языком обучения в поселке Кушмурун Аулиекольского района.

Существенные расходы бюджета мы вынесли в инфографику, но не все, а те, которые могут быть наиболее интересны читателям, по возможности конкретные, чтобы свой населенный пункт можно было найти, четко понять, какие бюджетные блага ему перепадут.

О приоритетах

Какие расходы бюджета по величине на втором месте? Не на строительство жилья, не на здравоохранение, как мы обычно ожидаем, а на сельское хозяйство - 40,3 млрд тенге. Здесь парадокс кажущийся. В сфере АПК действует большое количество предприятий, которые имеют право на господдержку. И почти половина названной суммы расходов предназначена на субсидирование: на удешевление стоимости пестицидов, биоагентов и удобрений 4,3 млрд тенге, на развитие племенного животноводства и повышение качества продукции животноводства - 7,5 млрд тенге, субсидирование производства приоритетных культур - 1,1 млрд тенге, стоимости удобрений - 3 млрд тенге, затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции - 700 млн тенге и на субсидирование развития семеноводства - 1,7 млрд тенге.

Остальные приоритеты - на привычных местах. Здравоохранению запланировано 17 млрд тенге, на строительство кредитного и арендного жилья и подведение к нему инфраструктуры - 26,6 млрд, на развитие транспортной инфраструктуры, то есть строительство, ремонт дорог - 20,4 млрд тенге.

В пожарном порядке

Что все-таки отличает новый бюджет от предшествующего - внимание к сфере природопользования, а параллельно с этим - к состоянию и материально-техническому статусу службы пожаротушения. Уж этот год показал так показал, чем оборачивается малый интерес к этим сферам. Везде. В городах, лесах-полях. Какой пожарище полыхал аккурат 9 мая в областном центре! Горели строения, близкие к берегу Тобола. Локализацию пожара затрудняли, а распространению огня способствовали заросли камыша над рекой. Тут же все вспомнили, что берега надо чистить. Тоболу полезно и для города безопасно. На следующий год в бюджете области конкретно предусмотрены средства на очистку русла реки Тобол от Гагаринской плотины до центрального пляжа в Костанае.

Пожар в областном центре 9 мая мешали локализовать заросли сухой травы вдоль Тобола / Фото из архива «НГ»

Грандиозный пожар в Аулиекольском районе выставил на всеобщее обозрение бедственное положение лесных хозяйств, недостаток кадров, плохое обеспечение техникой, слабость отраслевой пожарной службы. Денежная реакция в бюджетных планах последовала. Решено направить 2,4 млрд тенге на реализацию комплексного плана по воспроизводству лесов и лесоразведению, предусмотреть приобретение 6 пожарных машин, посадочого материала, доукомплектование штатов лесных хозяйств и повышение там зарплат, приобретение техники, установку систем видеонаблюдения для раннего обнаружения возгораний.

- Депутатами изучены вопросы материально-технической оснащенности служб, отвечающих за обеспечение пожарной безопасности, - сказал на сессии председатель постоянной комиссии по вопросам экономики Бауржан ТИБЕЕВ, - провели сравнительный анализ по регионам, и получилось, что оснащенность служб гражданской защиты в Костанайской области ниже, чем в других областях. Например, город Костанай - площадь 24 000 га, население 252 тысячи, положено 8 пожарных постов, в наличии - 3, из которых 2 приспособленные. В Уральске - 22 900 га, 235 тысяч человек, 8 постов. В Петропавловске - 22 400 га, 219 тысяч жителей, имеется 5 постов, 6-й начали строить. Отсутствие необходимого количества пожарных постов и специальной техники существенно влияет на оперативное реагирование и локализацию пожаров. В 2022 году в городах нашей области было произведено 2 635 выездов на пожары и возгорания, из них 1 085, или 41%, - с превышением нормативного времени прибытия на место пожара. Стоит задача - восстановить боеспособность нашей службы гражданской защиты. Депутатами поддержано строительство пожарных постов и приобретение специализированной техники в лизинг.

Лицом к селу

По словам того же Тибеева, следующий год пройдет под эгидой повышения качества жизни сельчан.

- В сельской местности проживает половина населения нашей области, и люди не ждут, они требуют улучшения условий жизни, - сказал депутат.

Помимо бюджетных ассигнований на водоснабжение, газификацию, область осваивает деньги еще одного республиканского проекта «Ауыл - Ел бесігі». На 2023 год заявлены 135 проектов на сумму 10,7 млрд тенге в 50 селах. Это проект софинансирования - 10% средств из областного бюджета, остальные - из республиканского.

Запланировано строительство автономного источника тепла в селе Фрунзенское Денисовского района, 6 спортивных комплексов в селах Айет района Б. Майлина, Заречное Костанайского района, Боровское Мендыкаринского района, Караменды Наурзумского района, Сарыколь Сарыкольского района, Амангельды Амангельдинского района.

Кроме того, депутаты одобрили строительство крытого манежа для реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии в Заречном Костанайского района, а также здания культурно-досугового центра со зрительным залом на 200 мест в селе Караменды Наурзумского района.

Будут завершены капитальные ремонты школ в селах Урпек Амангельдинского района, Молодежное Мендыкаринского района, Тимирязевка Сарыкольского района и Пешковка Федоровского района.

Запланирован капитальный ремонт школ в селах Береговое района Б. Майлина, Красная Пресня Мендыкаринского района и Костряковка Федоровского района.

Во всех 50 селах планируется проведение ремонта внутрипоселковых дорог.