Об очередном участке открытой теплотрассы сообщил «НГ» житель Костаная Дастан ИСМАИЛОВ.

Трубы рядом с «Динамо» давно без изоляции

- На днях заметил тонкие трубы без изоляции рядом со спорткомплексом «Динамо» по ул. Толстого, 59, - рассказал он. - Две трубы абсолютно голые, изоляция стертая.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели теплотрассу небольшого диаметра, частично с ветхой изоляцией, частично полностью открытую.

Один участок теплотрассы за «Французским центром» хорошо утеплили

Два участка трубы за зданием «Французского центра», о которых «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК хорошо закрыли.

Второй участок закрыли жестью

Свалку, завалившую фасад дома № 159 по ул. Шипина, спустя две недели так и не вывезли.

Ул. Шипина, 159. Свалку рядом с домом за две недели не вывезли

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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