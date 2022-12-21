У рыболовов начались предновогодние хлопоты: мало поймать, нужно ведь и приготовить

Новогодний стол без собственноручно пойманных чешуйчато-хвостатных - просто нонсенс для тех, кто не расстается с рыбацкими снастями.

Рыбное меню для финала года

Аксиома: рыба - продукт здоровья. А поскольку в традициях народов мира в канун смены года желать друг другу не только романтической любви, виллы под пальмой на берегу вечно теплого моря, денег на все случаи жизни, но и здоровья, постольку на праздничном столе без рыбы, конечно же, никак.

Вид на озеро с Васильевской дамбы

Манипулируя продуктами водоемов, народы чего только не напридумывали, чтобы внушить человечеству, что эта пища - магическая. В Чехии рождественский стол невозможен без жареного карпа. Но главное - его чешуйки «на счастье» прячут под тарелкой того, кому это счастье хотят пожелать. А иначе карп и не нужен. В Италии на праздничном столе должны отметиться целых 7 видов рыбы. Почему именно семь, никто объяснить не может: то ли в честь недели сотворения мира, то ли в честь семи христианских таинств. Виды рыбы и способы ее итальянского приготовления не должны повторяться, а иначе следующий год не будет удачным и таким вкусным, как эти 7 блюд.

Прогулявшись по просторам Интернета, я нашла рецепты для этого магического перечня. Оказалось, что одно из блюд можно приготовить из нашего доморощенного заштатного окуня. Должен получиться этакий «окунь под шубой». Для него понадобится 1 кг «полосатика», 3 яичных белка, лимончик, 3 веточки тимьяна, зубчик чеснока и, представьте, целый килограмм морской соли. Окуня надо выпотрошить, промыть, удалить с него влагу с помощью полотенца, начинить смесью тимьяна, чеснока и лимона, смазать сверху смешанными с щепоткой соли яичными желтками, сбрызнуть оливковым маслом и уложить на слой соли, размещенной в противне на пергаментной бумаге. Сверху рыбу тоже надо укрыть приличным слоем соли. В общем, чтобы получилась белая шубка. Выпекать в разогретой до 220°C духовке 25 минут. Да, еще итальянцы просят сделать отверстие в самой толстой части тушки. После запекания шубка должна превратиться в панцирь. Его надо расколоть и освободить томящегося там «матросика». Затем содрать с него кожицу и есть то, что осталось.

В отличие от итальянцев, французы не откажутся от удовольствия отведать за праздничным столом рыбный суп буйабес. Желая изведать, что это за диковина, один мой знакомый нашел рецепт, но вот только не удалось ему в наших пенатах раздобыть нужные ингредиенты. А потому ничтоже сумняшеся макрель он заменил на свинину, артишоки - на капусту, трюфели - на картошку и свеклу, лук-порей - на лук репчатый, морскую соль - на поваренную. И с удовольствием съел этот борщ.

На нашем с Сабанеем новогоднем столе будет традиционная слегка обжаренная, а затем томленая в луково-морковно-томатном соусе щука. Да, самолично выловленная.

Едем за щучьим деликатесом

Без него, в отличие от тунеядца-Емели, нам щукой не обзавестись. На Тоболе живцовый щучий деликатес клюет так плохо, что приходится решиться на путешествие к Васильевской дамбе. Едем туда не в первый раз. Знаю, что легким этот путь после поворота на полевую бывает редко. Но знаю и то, что щучье лакомство там можно выудить всегда.

Отец и сын Конюховы на рыбалке - как на работе

Костанай, Ждановка, Кировка… Не доезжая до Васильевки, сворачиваем направо. Теперь около 10 км предстоит пробираться по степи. Колея заметена, она едва просматривается. Но наст еще рыхлый и не настолько высокий, чтобы стать проблемным. Впереди нас пробивает новую колею «Нива». В ней наши друзья по рыбалке - отец и сын Конюховы. Они тоже из тех, для кого рыбачить - это как дышать. К Васильевской дамбе мы с Сабанеем предпочитаем в одиночку не ездить. Если в этих местах забуранит, застрять в степи можно даже не на одни сутки. Знаю, был случай, когда на одном из озер этого самого Васильевского накопителя знакомый костанайский рыбак прожил в полуразрушенной сторожке два дня в ожидании помощи. Метель тогда бушевала почти сутки.

«Нива» по бездорожью плывет ледоколом, лишь изредка пробуксовывая. По пути встречаем каких-то бедолаг на «Ладе». Откапывают свое авто. Жалуются, подозревая, что пробили радиатор. Для них, увы, рыбалка закончилась, не начавшись. Сочувствуем, но помочь, увы, не в наших возможностях.

Часам к 11 добираемся до дамбы. Заезжаем наверх и видим, что с одной стороны этой кручи рыбаков нет, зато с другой созерцаем палаток 15. Судя по моей информации, там ловят крупную плотву, нам же нужна мелкая, а потому мы спускаемся на ту сторону, где палаток нет. Осторожно обходим промоину, которая едва видна при спуске. Отдаляемся от плотины метров на 30. Видим, что здесь кто-то недавно до нас порыбачил. А значит, место прикормленное. Бурим лунки, устанавливаем палатки почти вплотную друг к другу - мы и Конюховы. Они начинают рыбачить раньше нас и тут же радостно сообщают: клюет отменно. Я насаживаю крохотные кусочки теста на мормышку-каплю и на верхних два красных крючочка, опускаю снасть в лунку - тут же следует поклевка. Ждали меня там, что ли, подо льдом?

То же самое у Сабанея. Опускаем снасть до дна, тут же следует поклевка, затем подсечка - и новый чебачок. Время от времени кидаем в лунки приваду - пареную пшенку, смешанную с молотыми жареными семечками и сухим мормышем. Отправляем по щепотке, чтобы не перекормить место. Но это я так думаю, Сабаней же считает, что плотвы здесь столько, что перекормить ее просто невозможно. Клюет так, что кажется: так будет всегда. Ан нет! Часа через полтора поклевки чаще становятся холостыми, как и у наших соседей. Слава Конюхов-младший уходит на поиски и бурит лунку в отдалении. То же самое делает и Сабаней. У меня поклевывает с большими паузами, но я не сдаюсь: пью чай и надеюсь на то, что вечерний клев все-таки будет активным.

Но стоит ли этого вечернего клева дожидаться? Ветер не стихает, а значит, опять нет отсюда ни дороги, ни нашей утренней колеи. Выглядываю из палатки: кроме нас, на водоеме рыбаков нет. А потому с судьбой не играем, ведь ветер может усилиться и устроить нам ловушки в виде переметов. Часа в 4 начинаем собираться. Выезжаем так же гуськом, пробивая новую колею. Темнеет. Тех бедолаг с пробитым радиатором уже нет, зато встречаем других, застрявших в снегу, и тоже на легковушке. Они ждут нас, чтобы продвигаться дальше по нашей колее.

Медленно и натужно плывем вслед за конюховским «снегоходом» и удивляемся: все бело кругом, поземка, ориентиров никаких, а они знают, куда ехать. Наконец добираемся до проселочной дороги. Теперь уже можно не волноваться и расслабиться. Я громогласно в очередной раз зарекаюсь отправляться на Васильевскую дамбу. Сабаней смеется, зная, что пройдет немного времени, и мы снова туда дернем. Потому что знаем: всегда особенно хорошо клюет там, куда проблемно добраться. Аксиома? Для нас - да!

Фото автора

Клев-инфо