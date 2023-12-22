Касым-Жомарт Токаев посоветовал чиновникам не увлекаться путешествиями в виртуальном мире и призвал взаимодействовать с народом не только через социальные сети, но и вживую. Согласны ли вы с президентом? Да. Комментарии «диванных экспертов» порождают иллюзии и заблуждения.

Да. Большинство казахстанцев далеки от политики и хайпа соцсетей.

Нет. Соцсети имеют гораздо больше общего с реальностью, чем правительство.

Нет. Наше государство не сможет стать «слышащим», если оглохнет на одно ухо.

