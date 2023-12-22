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Куда пойти с 22 по 28 декабря

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

24 декабря,

10.00, 12.00, 14.00

«Снежная история», Ю. Семенова, новогоднее представление

25 декабря,

10.00, 12.00, 14.00

«Снежная история», Ю. Семенова, новогоднее представление

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

20-30 декабря,

10.00, 12.00, 14.00, 16.00

«Ойыншықтар әлегі», жаңажылдық ертеңгіліктер

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

20-30 декабря,

10.00, 12.30, 15.00, 18.00

Новогодняя сказка «Шалость под Новый год» и новогоднее представление «У Бабы-яги все по плану!»

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Листопад» - персональная выставка костанайского художника Сергея Ли

В течение месяца

 «Всегда любимый край» - выставка, посвященная итогам областного художественного проекта «Пленэр-2022»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

24 декабря,

16.00

Magic hit - предновогодний концерт оркестра казахских народных инструментов.
Michael Jachson, Boney M, ABBA, Batyrkhan Shukenov, величайшие хиты всех времен в потрясающей обработке классических инструментов

28 декабря,

18.30

Новогодний фейерверк. В концертной программе будут исполнены танцы разных направлений и жанров

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

Выставка работ фотографа Ивана Мармалиди

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54

24 декабря,

20.00

Stand Up Astana в Костанае. Артисты: Айна Мусина, Асет Уваев, Зарина Байболова, Алексей Луговской.

Возрастное ограничение: 18+

 

25 декабря,

19.00

Заттыбек Көпбосынұлы. Концерт

 

Спортафишка

Что

Где

Когда

Бокс. Чемпионат области среди спортсменов 2009-2010 г. р.

Костанай, Школа бокса

22-23 декабря

Дзюдо. Чемпионат области среди спортсменов 2003-2005, 2006-2008 г. р.

Костанай, ДЮСШ № 1 им К. Оспанова

23-25 декабря

Легкая атлетика в помещении. Чемпионат области среди юниоров 2005 г. р. и старше

 Лисаковск, СК «Арай»

23-25 декабря

Волейбол. Чемпионат области среди женских команд

Костанай, СРК «Костанай»

23-25 декабря

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Арлан»

Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»

24-25 декабря, 14.00