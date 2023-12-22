Куда пойти с 22 по 28 декабря
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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24 декабря,
10.00, 12.00, 14.00
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«Снежная история», Ю. Семенова, новогоднее представление
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25 декабря,
10.00, 12.00, 14.00
|
«Снежная история», Ю. Семенова, новогоднее представление
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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20-30 декабря,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00
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«Ойыншықтар әлегі», жаңажылдық ертеңгіліктер
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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20-30 декабря,
10.00, 12.30, 15.00, 18.00
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Новогодняя сказка «Шалость под Новый год» и новогоднее представление «У Бабы-яги все по плану!»
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Листопад» - персональная выставка костанайского художника Сергея Ли
|
В течение месяца
|
«Всегда любимый край» - выставка, посвященная итогам областного художественного проекта «Пленэр-2022»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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24 декабря,
16.00
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Magic hit - предновогодний концерт оркестра казахских народных инструментов.
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28 декабря,
18.30
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Новогодний фейерверк. В концертной программе будут исполнены танцы разных направлений и жанров
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
|
В течение месяца
|
Выставка работ фотографа Ивана Мармалиди
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54
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24 декабря,
20.00
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Stand Up Astana в Костанае. Артисты: Айна Мусина, Асет Уваев, Зарина Байболова, Алексей Луговской.
Возрастное ограничение: 18+
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25 декабря,
19.00
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Заттыбек Көпбосынұлы. Концерт
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Бокс. Чемпионат области среди спортсменов 2009-2010 г. р.
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Костанай, Школа бокса
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22-23 декабря
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Дзюдо. Чемпионат области среди спортсменов 2003-2005, 2006-2008 г. р.
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Костанай, ДЮСШ № 1 им К. Оспанова
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23-25 декабря
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Легкая атлетика в помещении. Чемпионат области среди юниоров 2005 г. р. и старше
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Лисаковск, СК «Арай»
|
23-25 декабря
|
Волейбол. Чемпионат области среди женских команд
|
Костанай, СРК «Костанай»
|
23-25 декабря
|
Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Арлан»
|
Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»
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24-25 декабря, 14.00
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