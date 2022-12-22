«Да, - в ответ говорят, - давайте побольше»

Этим щедрым и симпатичным тортом я не раз угощалась в редакции «НГ». Радовала им всегда Елена БАТАНОВА, одна из опытнейших сотрудниц, торт приносила большой, чтобы всем хватило не по кусочку, а по доброму куску. Возьмите на заметку «Муравейник», впереди ведь череда праздников, угостить хочется побольше друзей и знакомых.

«Муравейник» в руках новорожденной Фото из архива семьи Батановых

- «Муравейник» у меня не сразу стал фаворитом, - рассказывает Елена Валентиновна, - маленькими дети очень любили «Птичье молоко», помните этот потрясающий рецепт, когда крем делался из манки, но этого никто не чувствовал. Потом я освоила шикарный четырехслойный «Королевский», а потом мы распробовали «Муравейник». Он получался вкусным, вид имел вполне нарядный. И что во все времена немаловажно - был бюджетным.

Сейчас продукты существенно подорожали, но в праздник-то все равно хочется себя и родных побаловать. Поэтому печем, тем более что Елена Валентиновна рецептом поделилась. Предупредила, что делает всегда сразу с двойной порцией ингредиентов. Это удобно из-за того, что требуется сразу целая банка сгущенки, а на разовую закладку пришлось бы ее делить. Поэтому делаем сразу большой «Муравейник».

- Для него нужны и масло сливочное, и маргарин. Второй в тесто, а масло для крема. Маргарин беру обычно «Пышку», масло допустимо заменить спредом, но приличным, чтобы сливочный вкус все-таки чувствовался, - говорит Елена Валентиновна, - сгущенку обычную покупаю, особо не глядя на марку, а вот вареную предпочитаю «ДЕПовскую», лучше так и не нашла ничего за много лет. Да, можно брать вместо обычного сгущенного молока, сгущенку с какао. Вкус крема изменится, будет с шоколадной ноткой. Маргарин нужно растопить, в тепленький добавить сахар, перемешать, потом туда же положить сметану, муку. Да, чуть не забыла, соду погасить уксусом и тоже добавить. Тесто должно получиться довольно тугое.

Его надо пропустить через мясорубку, и разложить на противне, слегка вороша пальцами, расправляя, но ничего не приминая. Само примет нужный вид. Выпекать его надо при температуре 180 градусов минут 30-40 в зависимости от духовки. У нас все любят, чтобы тесто было «загорелым», вкус такого больше нравится. Я даже противень не застилаю пекарской бумагой, чтобы снизу пласт тоже хорошенько подпекся.

Тесто, по словам хозяйки, получается таким, что его легко превратить в крошку. Правда, делать это надо чуть ли не с пылу с жару.

- Самую малость остыло, я беру толкушку и орудую ею, - делится опытом Елена Валентиновна, - вполне удобно, потом отставляю крошку, чтобы тесто полностью остыло. Сейчас на балкон можно вынести. А за это время крем сделать. Смешать обычную сгущенку и размягченное масло, взбивать не надо. Потом в эту массу, она жидковатая такая становится, положить вареную сгущенку, ее так легче смешать с остальными ингредиентами. И этот крем тоже должен хорошо остыть, чтобы не стекал с теста.

Потом идет самая увлекательная часть работы - песочную крошку надо смешать с кремом.

- Честно, я делаю это не вилками или лопаточкой, а просто руками, - говорит хозяйка, - крошки же разного размера, некоторые очень мелкие, но они в смеси с кремом очень хорошо скрепляют всю «конструкцию». Рукой удобнее всего работать, все чувствуешь. Можно перчатки надеть. Потом на блюде формирую торт в виде лесного муравейника, посыпать его сверху можно маком, шоколадной стружкой или кокосовой, чем хотите. И еще раз поставить на холод, чтобы торт «схватился», тогда резать будет удобно.

Ела я батановский муравейник и с маком, и с шоколадной посыпкой. Вкусно, друзья!



Ингредиенты

Тесто: маргарин - 2 пачки (по 200 г), сметана - 200 г, сахар - 1 ст., мука - 8 ст. Крем: сгущенка - 1 банка, вареная сгущенка - 1 банка, масло сливочное - 400 г.