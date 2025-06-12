Тренажёры есть. Турники тоже. А вот с энтузиазмом - как повезёт.

С приходом лета во дворы Костаная снова вышли те, кто не представляет отдых без физической активности. В некоторых районах города уже стоят уличные тренажёры, турники, баскетбольные кольца - всё вроде бы готово для спорта. Но используется ли это?

- Мы с друзьями качаемся на турниках почти каждый вечер, - говорит 17-летний Данияр. - Главное - не лениться. Многие проходят мимо, даже не замечая, что рядом можно бесплатно и полезно провести время.

Во дворах действительно установлено немало оборудования, но не везде оно живёт активной жизнью. В одних местах тренажёры стерты от частого использования, в других - буквально покрыты пылью.

Турник есть, скамейки есть, даже велотренажёр стоит, - рассказывает жительница района Юбилейный Марина. - Но чаще вижу на площадке одного-двух человек. Остальные - дома, в телефонах. Раньше дети больше бегали.

Тем не менее, есть и примеры настоящего спортивного «дворового пробуждения». На некоторых площадках подростки устраивают состязания, родители — мини-тренировки с детьми, а пожилые люди используют тренажёры в своё удовольствие.

- Мы с подругой выходим по вечерам, делаем круг по двору, потом 15 минут на тренажёре - и домой, - улыбается 63-летняя Галина Ивановна. - Главное - не ждать, что кто-то организует. Просто выходишь и начинаешь.

Что может поддержать дворовый спорт?



* Организация простых соревнований или зарядок на выходных.

* Поддержка инициатив жителей - от уличного освещения до небольших ремонтных работ.

* И самое главное - личный пример. Один человек на тренажёре может вдохновить троих.

Дворовой спорт в Костанае не исчез - он просто ждёт, когда его снова позовут. И, возможно, этим летом именно вы станете тем, кто вдохновит соседей на движение.

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Автор - студентка 2 курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова