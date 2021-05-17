После прошедших в Костанае двух игр «Тобол» и «Каспий» продолжили борьбу за бронзу в Актау.

Хозяева площадки, воодушевленные тем, что сумели сравнять счет в серии, начали третий матч очень хорошо и уже в первые пять минут отрыв в счете стал двузначным. Но еще до конца первой четверти «Тобол» не только смог отыграть 10 очков отставания, но и вышел вперед на три очка.

С таким же перевесом костанайские баскетболисты выиграли второй игровой отрезок, уйдя на перерыв при счете - 40:46.

Атаку «Тобола» начинает лучший игрок чемпионата Шаим Куанов

В ходе третьей четверти «Тобол» увеличил свое преимущество и перед финальной десятиминуткой выигрывал 15 очков. Концовка матча получилась не очень результативной, гости уверенно завершили игру, выиграв этот матч со счетом 66:82 (23:26, 17:20, 15:24, 11:12). А самым результативным в составе «Тобола» стал Антон Быков, набравший 31 очко.

Не имевший права на ошибку в четвертой встрече «Каспий» оказал достойное сопротивление «Тоболу», не позволив тому выиграть ни первую, ни вторую четверти матча. Правда, и сам не смог стать лидером. В итоге первая половина игры завершилась с ничейным результатом - 43:43.

Костанайцы смогли немного оторваться в третьем игровом отрезке. Но четыре очка отрыва не были критичными для актаусцев. И за минуту до окончания заключительной десятиминутки «Каспий» сохранял интригу в матче, отставая на три очка. Однако «Тобол» отстоял победу - 74:81 (20:20, 23:23, 14:18, 17:20).

Лучшим игроком матча стал Константин Двирный, на счету которого 28 набранных очков, четыре подбора и три передачи.

«Тобол» стал бронзовым призером XXIX чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги, а игроки костанайского клуба Антон Быков и Шаим Куанов вошли в пятерку лучших игроков национального первенства.

Антон Быков - в пятерке лучших баскетболистов страны прошедшего сезона

Титул чемпионов Казахстана, переиграв в финальной серии клуб «Барсы Атырау», в девятый раз завоевала столичная «Астана».

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