В современном мире кулачные бои стали популярны сравнительно недавно. Телевизионный американский промоушен Bare Knuckle привлекает к себе все больше внимания спортсменов из смешанных единоборств. Российские промоушены Hardcore, Top Doc и другие приглашают бойцов из СНГ. Интригу подогревают на пресс-конференциях, используя трешток, когда между соперниками возникает конфликт задолго до самого боя и каждая их очная встреча грозит серьезной дракой.

Вторым соперником костанайца стал Юрий «Ассириец» Рябой

16 апреля в одном из последних турниров Top Doc 21-летний костанаец Адилжан «Адос» САНДИБЕКОВ одержал победу над Юрием «Ассирийцем» Рябым и продолжил путь к чемпионскому титулу в полусреднем весе. Первый поединок с Абубасиром «Барсом» Шахвердиевым прошел 25 марта и закончился вничью единогласным решением судей. Тренируется Сандибеков под руководством Мирамгали АКМОЛДИНОВА. «НГ» поговорила с бойцом из Костаная и его тренером.

Справка «НГ» Top Dog Fighting Championship (Top Dog, TDFC) - первая в России спортивная организация, специализирующаяся на проведении боев на голых кулаках, является крупнейшим промоушеном в стране. Базируется в Москве. В декабре 2019 года провела дебютный турнир, официальный анонс состоялся 6 января 2020 года вместе с открытием канала на YouTube. Правила боя Top Dog аналогичны правилам американской лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship: бой проходит без перчаток, допускаются удары из клинча, 3 раунда по 2 минуты (в чемпионском бою 5 раундов по 2 минуты), после нокдауна у бойца есть 10 секунд, чтобы подняться, никакой борьбы в партере, ударов ногами и локтями, ничья возможна (кроме чемпионского боя).

- Адилжан, как ты пришел в кулачные бои?

- Мы пришли не случайно, долго вели переговоры, готовились. Спустя почти год выступили успешно.

- Каким видом спорта занимался до кулачных боев?

- Занимаюсь я уже седьмой год, начинал с бокса, выступал в турнирах по ММА, жекпе-жек, борьбе, грепплинге. Везде пытался себя реализовать.

Адилжан Сандибеков: «Я очень много тренируюсь, хочется добиться большого успеха»

- В каком весе выступаешь?

- Для меня комфортный вес до 77 кг.

- Кулачные бои для тебя - это проба чего-то нового, или ты серьезно хотел этим заниматься?

- Top Doc - серьезная организация, там нельзя просто так прийти и выступить. Нужно основательно и долго готовиться. Пока выступаю в этой организации. А дальше будет видно.

- Визуально сами бои выглядят очень страшно: много крови, гематомы. Как выходил на первый бой, какие были эмоции, опасения?

- На дебютный бой выходил с большим волнением. Много было сделано ошибок. Бой прошел не так, как планировали. Но нужный опыт получил, почувствовал атмосферу. Опасения были, чтобы не получить серьезную травму.

- Какова цель участия в Top Doc, заявить о себе именно в этой организации или есть на примете, например, Bare Knuckle?

- Для меня самое главное - реализовать себя как спортсмена. Я очень много тренируюсь, хочется добиться большого успеха. Насчет Bare Knuckle пока мыслей не было.

- Мирамгали Ахметгалиевич, как вы пришли в кулачные бои и в данный промоушен?

- Заявку подали еще в августе 2020 года, с этим нам помог наш менеджер и друг Денис Зайцев. Top Doc выбрали не случайно, это очень авторитетная организация, первая в СНГ, продвигающая этот вид спорта.

- Вы, как тренер, работаете в каком виде спорта?

- Я тренер по ММА, состою в Федерации ММА Костанайской области. Работаю как со взрослыми спортсменами, так и с детьми.

- Многие профессиональные боксеры, которые принимали участие в кулачных боях, отмечали, что это совсем другое: здесь нельзя принимать часть ударов на себя, иначе бой очень быстро закончится. Как готовиться к таким боям, ведь тут практически невозможно проводить постоянные спарринги?

- В феврале мы впервые поехали на турнир и совсем не имели понятия, с чем нам придется столкнуться, информации почти нигде нет. Больше делали акцент на боксерскую подготовку. Провели первый бой, ошибок было очень много. После этого кардинально поменяли тренировочный процесс, тренировки по боксу, как оказалось, не подходили под такой формат. Сам спарринг для подготовки не так важен, тут нужно готовиться индивидуально под каждого противника. Подготовка для нас своеобразная получилась, приходилось перестраиваться, не каждый боксер соглашался на спарринги в легких перчатках.

- Сейчас появилось много промоушенов, планируете где-то еще участие?

- Да, сейчас это становится очень популярно. Но для нас Top Doc - промоушен номер один. Один из бойцов Top Doc по прозвищу Моряк уже прошел в Bare Knuckle, но мы пока поставили цель - завоевать чемпионский перстень в данной организации. Благодаря Top Doc нас заметили многие организации. Адилжан - парень способный, колоритный, выполняет мои установки, умеет работать не только в ринге, но и за его пределами. У нас сейчас хорошая команда: тренер, спортсмен, менеджер. Думаю, продолжая так работать, мы сможем громко о себе заявить.

Фото из личного архива Адилжана САНДИБЕКОВА

Автор - гражданский журналист «НГ»