Чемпионат Казахстана по кикбоксингу проходил с 20-го по 23 апреля в Тобыле. В Костанай приехали кадеты из всех регионов страны, всего - 332 спортсмена.

Саян КАРИБАЙ (в синих перчатках) занял второе место

Бои проводили в разделе лоу-кик и фулл-контакт, в последнем можно наносить удары выше пояса. Соревновались кикеры 2005-го и 2006 годов рождения.

По традиции турнир посвятили памяти мастеров спорта СССР по боксу Мурата Бегежанова, воспитанники которого становились чемпионами мира и Азии, и Асылхана Бусурманова, тренировавшего серебряного призера Олимпийских игр Василия Левита.

- По итогам нашего чемпионата будет определяться состав республиканской сборной, - сообщил «НГ» старший тренер Костанайской области по кикбоксингу, организатор турнира Аскер МАКУБАЕВ. - От нашего региона выступают 29 спортсменов, из них 7 прошли в финал. В составе нашей сборной представители Карабалыка, Рудного и нескольких клубов Костаная. Нам немножко не хватает опыта - сказывается прошлый год, который прошел без серьёзных тренировок и соревнований. Шансы у нас всё равно есть и шансы существенные.

15-летний Саян КАРИБАЙ стал серебряным призером в весовой категории 81 кг. Кикбоксингом занимается всего 1,5 года, это его первый республиканский турнир.

- Финальный бой прошёл отлично, соперник из столицы хорошо боксировал, - рассказал Саян. - Мне, наверное, пока просто не хватило опыта. Тренер говорил, чтобы я бил руками и ногой заканчивать. Немного не получилось.

Нуржас БАЙНИЯЗОВ (в красных перчатках)

Сложный путь к победе в весовой категории 45 кг прошел 16-летний Нуржас БАЙНИЯЗОВ. Кикбоксингом занимается уже 4 года, трижды участвовал в чемпионатах РК, завоевывал медали, но только в 2021 году добился золота.

- Кикбоксинг для меня - самый зрелищный и лучший вид спорта, - говорит он. - Тренер готовил меня долго, стараясь сделать более выносливым. На выносливости я и победил соперников. Провел 5 боев, из них два выиграл нокаутом. Последний бой, против сорперника из Туркестана, был одним из самых сложных. Я его переиграл в тактике - противник летел на меня с атакой, а я успеквал его подловить и контратаковать. Теперь буду покорять Европу и Азию.

Всего в копилке сборной Костанайской области 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали - это 3-е место в общекомандном зачёте.

В прошлый раз республиканский чемпионат проходил в 2019 году, тогда в Костанай приехали больше 300 спортсменов и бои проводились в разделе фулл-контакт. Два года назад Дарья Гринь завоевала золото в весовой категории 65 кг, это была ее шестая медаль высшей пробы на чемпионатах РК.

Фото Ксении РЕБИК

Призеры чемпионата РК

