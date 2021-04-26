После долгого ковидного перерыва - Как выступила сборная Костанайской области на чемпионате РК по кикбоксингу
Георгий ГОВОРОВ
Чемпионат Казахстана по кикбоксингу проходил с 20-го по 23 апреля в Тобыле. В Костанай приехали кадеты из всех регионов страны, всего - 332 спортсмена.
Саян КАРИБАЙ (в синих перчатках) занял второе место
Бои проводили в разделе лоу-кик и фулл-контакт, в последнем можно наносить удары выше пояса. Соревновались кикеры 2005-го и 2006 годов рождения.
По традиции турнир посвятили памяти мастеров спорта СССР по боксу Мурата Бегежанова, воспитанники которого становились чемпионами мира и Азии, и Асылхана Бусурманова, тренировавшего серебряного призера Олимпийских игр Василия Левита.
- По итогам нашего чемпионата будет определяться состав республиканской сборной, - сообщил «НГ» старший тренер Костанайской области по кикбоксингу, организатор турнира Аскер МАКУБАЕВ. - От нашего региона выступают 29 спортсменов, из них 7 прошли в финал. В составе нашей сборной представители Карабалыка, Рудного и нескольких клубов Костаная. Нам немножко не хватает опыта - сказывается прошлый год, который прошел без серьёзных тренировок и соревнований. Шансы у нас всё равно есть и шансы существенные.
15-летний Саян КАРИБАЙ стал серебряным призером в весовой категории 81 кг. Кикбоксингом занимается всего 1,5 года, это его первый республиканский турнир.
- Финальный бой прошёл отлично, соперник из столицы хорошо боксировал, - рассказал Саян. - Мне, наверное, пока просто не хватило опыта. Тренер говорил, чтобы я бил руками и ногой заканчивать. Немного не получилось.
Нуржас БАЙНИЯЗОВ (в красных перчатках)
Сложный путь к победе в весовой категории 45 кг прошел 16-летний Нуржас БАЙНИЯЗОВ. Кикбоксингом занимается уже 4 года, трижды участвовал в чемпионатах РК, завоевывал медали, но только в 2021 году добился золота.
- Кикбоксинг для меня - самый зрелищный и лучший вид спорта, - говорит он. - Тренер готовил меня долго, стараясь сделать более выносливым. На выносливости я и победил соперников. Провел 5 боев, из них два выиграл нокаутом. Последний бой, против сорперника из Туркестана, был одним из самых сложных. Я его переиграл в тактике - противник летел на меня с атакой, а я успеквал его подловить и контратаковать. Теперь буду покорять Европу и Азию.
Всего в копилке сборной Костанайской области 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали - это 3-е место в общекомандном зачёте.
В прошлый раз республиканский чемпионат проходил в 2019 году, тогда в Костанай приехали больше 300 спортсменов и бои проводились в разделе фулл-контакт. Два года назад Дарья Гринь завоевала золото в весовой категории 65 кг, это была ее шестая медаль высшей пробы на чемпионатах РК.
Фото Ксении РЕБИК
Призеры чемпионата РК
|
Спортсмен
|
Место
|
Весовая категория
|
Девушки
|
Жанна Уйсумбаева
|
2
|
44 кг
|
Анастасия Педе
|
3
|
44 кг
|
Каролина Цитеркоп
|
2
|
60 кг
|
Анастасия Хрищук
|
3
|
+60 кг
|
Юноши в разделе лоу-кик
|
Кожагелды Мамбетов
|
3
|
39 кг
|
Нуржас Байниязов
|
1
|
45 кг
|
Ильяс Жандау
|
1
|
67 кг
|
Григорий Крист
|
1
|
75 кг
|
Юноши в разделе фулл-контакт
|
Айбек Саламгереев
|
3
|
45 кг
|
Нуралы Сериков
|
2
|
51 кг
|
Джохар Цечоев
|
2
|
60 кг
|
Саян Карибай
|
2
|
81 кг
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.