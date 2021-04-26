Но это уже никак не отразилось на итоговом положении костанайцев в турнирной таблице. "Тобол", как и ожидалось, завершил чемпионат на третьей строчке турнирной таблицы. Заключительные встречи с "Каспием" в рамках регулярного чемпионата прошли 23 и 24 апреля в Костанае. Отчет о прошедших играх опубликовала пресс-служба Национальной федерации баскетбола на своем сайте.

Фото nbf.kz

"Тобол" выиграл предыдущую очную серию игр и 23 апреля предпочтения были на стороне хозяев, но гости из Актау были другого мнения. Именно "Каспий" в первой четверти задавал темп, даже несмотря на то, что "Тобол" открыл счет. Правда гостям не удавалось добиться значимого преимущества, но "Тобол" так и не догнал соперников до конца первого периода и проигрывал 3 очка после десяти минут игры.

Вторую четверть актауский коллектив начал очень неплохо. Их преимущество быстро увеличивалось, а к середине периода они выигрывали уже внушительные 16 очков. Второй период для "Тобола" складывался неудачно, но все же костанайцы смогли остановить соперников от дальнейшего отрыва, проигрыш по итогу двух четвертей составил 13 очков – 33:46.

После смены сторон костанайцы начали погоню за соперниками. Их отставание постепенно сокращалось и после экватора периода оно уменьшилось до пяти очков. Но последние две с половиной минуты полностью остались за представителями Актау, которые вернули себе все, что проиграли с начала этого периода, даже добавили одно очко и выигрывали 14 очков перед заключительной четвертью.

В последние десять минут хозяева сократили разницу до 4-х очков, но догнать соперников они так и не смогли и уступили – 73:77.

Лучшие игроки:

" Тобол" : Константин Двирный (21 очко, 4 подбора), Шаим Куанов (17 очков, 3 подбора, 6 передачи, 4 перехвата), Антон Быков (16 очков, 7 подборов).

: Константин Двирный (21 очко, 4 подбора), Шаим Куанов (17 очков, 3 подбора, 6 передачи, 4 перехвата), Антон Быков (16 очков, 7 подборов). "Каспий": Роман Марчук (19 очков, 17 подборов, 4 передачи, 2 перехвата, 1 блокшот), Роман Лагутин (24 очка, 2 подбор, 2 передачи), Глеб Жуков (6 очков, 7 подборов, 2 передачи).

Несмотря на то, что "Каспий" одержал победу в матче накануне, исход игры 24 апреля был крайне непредсказуем. Гости вновь начали задавать темп, начав матч с рывком 0:7. Хозяева остановили отрыв оппонентов, но какое-то время разница держалась в районе 7-ми очков. Концовка первой четверти осталась за костанайцев, которые быстро отыграли свое отставание и смогли выйти вперед. В итоге первая четверть все-таки завершилась ничьей.

Во второй четверти актаусцы вновь вышли вперед, но их отрыв был минимальным, а "Тобол" опять сравнял счет. Вторая половина периода практически повторила сценарий первой половины четверти, "Каспий" держался немного впереди, но в итоге команды на большой перерыв ушли при равном счете – 40:40.

После смены сторон хозяева вышли вперед, но, как и их соперники ранее, явного преимущества достичь не могли. Максимум, до которого добиралась разница между командами, составлял 7 очков. Перед финальной четвертью "Каспий" играл более успешно и отыграл свое отставание, более того - снова вышел вперед и выиграл эту десятиминутку, правда, с минимальным преимуществом в одно очко.

Борьба продолжилась в последнем периоде. "Каспий" удерживал хрупкое преимущество и за 5 минут до конца опережал соперников на 4 очка, но сразу после этого пропустил рывок хозяев, которые благодаря этому вышли вперед. "Тобол" смог довести эту непростую игру до победы, взяв реванш за поражение накануне, - 78:74.

Ключевой момент: вся игра проходила в равной борьбе, все решалось в самой концовке и последние пять минут полностью остались за хозяевами.

Лучшие игроки:

" Тобол" : Антон Быков (27 очков, 6 подборов, 4 передачи), Шаим Куанов (11 очков, 7 подборов, 7 передач), Максим Воейков (15 очков, 6 подборов, 5 передач).

: Антон Быков (27 очков, 6 подборов, 4 передачи), Шаим Куанов (11 очков, 7 подборов, 7 передач), Максим Воейков (15 очков, 6 подборов, 5 передач). "Каспий": Глеб Жуков (15 очков, 6 подборов, 2 передачи, 1 блокшот), Роман Лагутин (13 очков, 2 подбора, 4 передачи, 2 перехвата), Денис Дегтярев (17 очков, 3 подбора).

Этими играми команды завершили регулярный чемпионат: "Тобол" на третьей строчке, а "Каспий" на четвертой.

27 апреля "Каспий" начнет полуфинальную серию до трех побед с "Астаной", а полуфинальная серия "Барсы Атырау" – "Тобол" стартует 28 апреля.