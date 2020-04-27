Дожди, туман и ветер ожидают в ближайшие два дня в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, 28-29 апреля на территории области ожидаются дожди и местами туман. В Костанае осадки будут в ночное время и утренние часы.

Фото ксении РЕБИК



- Во вторник и среду, 28-29 апреля, по ночам ожидаем 5-10, на юге - 13 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – Днём 28 апреля термометры покажут +15…+20, на юге до +23°С. В среду, 29 апреля, днем воздух прогреется до 12-17, на юге области - до 20 градусов тепла. В областном центре температура воздуха во вторник ночью будет 8-10, днем 18-20 градусов. В среду, 29 апреля, в Костанае показания термометры покажут +6…+8°С ночью и +15…+17°С днем.

Во вторник ожидается западный ветер, в среду его сменит юго-западный. Скорость ветра в ближайшие два дня составит 9-14 м/с, отдельные порывы могут достигать скорости 15-20 м/с.