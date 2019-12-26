Последнее солнечное затмение 2019 года - видео
В четверг, 26 декабря, произошло последнее в этом году солнечное затмение, которое было кольцеобразным. Смотрите полную видеозапись этого небесного явления из оазиса Лива в Объединенных Арабских Эмиратах, где оно было видно максимально хорошо, передает Sputniknews.kz.
В чем особенность этого затмения
Кольцеобразное затмение происходит, когда в момент затмения Луна находится на большем удалении от Земли, чем во время полного затмения, и конус тени проходит над земной поверхностью, не достигая ее. Визуально при кольцеобразном затмении Луна проходит по диску Солнца, но оказывается меньше Солнца в диаметре, и не может скрыть его полностью. В максимальной фазе затмения Солнце закрывается Луной, но вокруг Луны видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска.
Длилось затмение примерно 83 минуты, однако наибольшая фаза шла всего чуть дольше трех минут. Любоваться на такую красоту полноценно можно было лишь в Саудовской Аравии, Индии и в Индонезии.
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