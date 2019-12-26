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На перекрестке перед ТЦ "Костанай плаза" снова не работает светофор
С кольцом было проще, но нет нужен перекресток со светофорами (которые как автор указал частенько не работают)
26.12.19 18:23
Сабыр
Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может помочь новый сервисный центр «Антикор орталыгы»?
Брат,пачем будет стоить антикор на камри трицатка?))
26.12.19 18:22
elektron
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
abaika95: Вот тут не нужно лукавить. С 13-го поста вы сами пошли во снежки, да не у нас. До того ветка по теме развивалась. 8-)
26.12.19 18:19
сайлау курманов
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26.12.19 18:19
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Последнее солнечное затмение 2019 года - видео

26 декабря 2019, 13:11 |  Общество

В четверг, 26 декабря, произошло последнее в этом году солнечное затмение, которое было кольцеобразным. Смотрите полную видеозапись этого небесного явления из оазиса Лива в Объединенных Арабских Эмиратах, где оно было видно максимально хорошо, передает Sputniknews.kz.

В чем особенность этого затмения

Кольцеобразное затмение происходит, когда в момент затмения Луна находится на большем удалении от Земли, чем во время полного затмения, и конус тени проходит над земной поверхностью, не достигая ее. Визуально при кольцеобразном затмении Луна проходит по диску Солнца, но оказывается меньше Солнца в диаметре, и не может скрыть его полностью. В максимальной фазе затмения Солнце закрывается Луной, но вокруг Луны видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска.

Длилось затмение примерно 83 минуты, однако наибольшая фаза шла всего чуть дольше трех минут. Любоваться на такую красоту полноценно можно было лишь в Саудовской Аравии, Индии и в Индонезии. 
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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