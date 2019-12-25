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О погоде до конца недели и предварительный прогноз на 31 декабря сообщили костанайские синоптики

Тимур ГАФУРОВ

25 декабря 2019, 16:01 |  Общество

В четверг, 26 декабря, на территории Костанайской области ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, местами 25 градусов мороза, днем - 10-15, местами минус 5 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В пятницу и субботу потеплеет - температура по области 12-17 градусов ниже нуля, местами до минус 20, а днем - от нуля до минус 5 градусов, местами до плюс 3 градусов. Синоптики прогнозируют в эти дни местами осадки, ветер юго-восточный 9-14, местами до 15-20 м/с.

- В Костанае в пятницу, 27 декабря, ожидаем переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный 9-14 м/с, температура 14-16 градусов ночью и минус 3-5 днем, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В субботу, 28 декабря, сила и направление ветра не изменятся, осадков тоже не ждем, температура ночью минус 12-14 градусов, днем - 3-5 градусов со знаком "минус".

Предварительный прогноз на последний день уходящего года - ветер южных направлений 9-14 м/с, небольшой снег, температура ночью 15-20 градусов мороза, днем - минус 10-15 градусов.
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Да. Варварские способы борьбы с бродячими животными портят имидж Казахстана.
4 % 4.9%
Да. Проблему бродячих животных можно и нужно решать гуманными методами.
45 % 45.8%
Нет. Казахстан - бедная страна и не может тратить деньги на гуманные методы.
6 % 6.3%
Нет. Бродячих животных нужно отстреливать, пока они не начали нападать на людей.
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