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Victor Yang
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Кто знает - почему сегодня не было мобильного интернета где-то с 18.30 до 20.00? Дело даже не в самом отсутствии интернета, а в причинах - просто так не отключают.
19.12.19 22:12
Victor Yang
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Меня мучает два вопроса - почему отказались брать в залог недвижимость? И почему сейчас нельзя продать часть бизнеса и расплатиться с банком? Тут дело явно не в долге банку, а значит - не всё хорошо...
19.12.19 22:09
elektron
Про судебных исполнителей
сайлау курманов: Сайлау, мусор же был? Каждый производит мусор. Да и не в этом дело. Главное, что договор был. Значит нужно было платить или расторгать договор. А так теперь ещё и за приставов...
19.12.19 21:20
сайлау курманов
Про судебных исполнителей
Я расторг договор с этой жадной до халявы фирмой и перебежал другим.пусть лапу сосут,
19.12.19 21:05
сайлау курманов
Уголовное дело Василия Розинова «едет» в Костанай из Генеральной прокуратуры РК
Куда дели зерно? Надо инквизицию вызвать и под пытками добиться правды. А так его не найти. Темный лес
19.12.19 21:00
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На 11% пожаров больше произошло в 2019 году в Костанайской области

Ольга ЛИХОГРАЙ

19 декабря 2019, 17:25 |  Общество

В этом году в Костанае произошел 1 131 пожар. В ЧП  погибли 35 человек, 24 пострадали. Об этом сегодня, 19 декабря, на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ.

- Это на 11% пожаров больше, чем в прошлом году, - пояснил начальник ДЧС. - За новогодние праздники, с 31 декабря прошлого года и до 5 января этого года, произошло 75 пожаров, погиб один человек.

Талгат Какимов предупредил, что много пожаров и возгораний происходит во время использования салютов и фейерверков, поэтому рекомендовал их покупать только в проверенных местах и требовать сертификат.

Начальник департамента по ЧС также рекомендовал руководителям еще раз убедиться в безопасности новогоднего оформления и в  доступности эвакуационных выходов из зданий, в которых будут проводиться утренники и корпоративы.


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Нет. Казахстан - бедная страна и не может тратить деньги на гуманные методы.
Нет. Бродячих животных нужно отстреливать, пока они не начали нападать на людей.
 
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