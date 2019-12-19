На 11% пожаров больше произошло в 2019 году в Костанайской области

В этом году в Костанае произошел 1 131 пожар. В ЧП погибли 35 человек, 24 пострадали. Об этом сегодня, 19 декабря, на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ.

- Это на 11% пожаров больше, чем в прошлом году, - пояснил начальник ДЧС. - За новогодние праздники, с 31 декабря прошлого года и до 5 января этого года, произошло 75 пожаров, погиб один человек.

Талгат Какимов предупредил, что много пожаров и возгораний происходит во время использования салютов и фейерверков, поэтому рекомендовал их покупать только в проверенных местах и требовать сертификат.

Начальник департамента по ЧС также рекомендовал руководителям еще раз убедиться в безопасности новогоднего оформления и в доступности эвакуационных выходов из зданий, в которых будут проводиться утренники и корпоративы.