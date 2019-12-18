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Coopidon
Про судебных исполнителей
Саке! Если заменить в тексте: я гордо отказывался платить за их услуги по причине отсутствия мусор слово гордо, на глупо... Текст статьи становится более понятным... 8-) Рс дипломатический...
18.12.19 21:59
drakon
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
Coopidon: Ура Летали люди. И никаких Аирбусов... :lol: :oops: И детали - же.По всей огромной стране... :-P ;-)
18.12.19 21:31
Coopidon
Шампунь с чужим товарным знаком, сигареты без акцизок - партию нелегальных товаров уничтожили в Костанае
Все они оказались без акцизных марок, что является нарушением закона. Так ведь можно же наклеить. Товарный знак является поддельным, но сильно похож на настоящий, чем продавец вводил в...
18.12.19 21:23
Coopidon
В этом году без салюта - огни новогодней ёлки зажгли в Костанае
Он поздравил костанайцев, много говорил о прошедших в этом году выборах президента, молодёжном форуме, других значимых событиях уходящего года и планах на год наступающий. Молодцы! И Тарасов...
18.12.19 21:12
Coopidon
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
Архимед Мухамбетов сел в кресло, откинулся на нем, открыл багажные полки, поинтересовался, сколько в самолете санузлов.  Меня, кстати, тоже интересовал этот вопрос. Ольга! Я Вас уважаю (Вы же...
18.12.19 21:01
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Ждать ли нам большой снег? Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие дни

Георгий ГОВОРОВ

18 декабря 2019, 16:01 |  Общество

В четверг, 19 декабря, на территории Костанайской области ожидается местами снег, метель и туман. Температура ночью -7...-12, местами -15 градусов, а днём -5...-10, местами -13 градусов. Ветер западный 9-14, в отдельных районах возможны порывы до 18 м/с. В Костанае, по прогнозам синоптиков, переменная облачность, ночью и утром вероятен снег.

Фото Ксении РЕБИК

В пятницу, 20 декабря, по области возможны осадки, преимущественно снег. Днём снегопад может усилиться, местами предположительно будет метель и гололёд. Температура воздуха ночью -2...-7, местами -10 градусов, днём 0...-5, местами +3 градуса. Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. В областном центре прогнозируют переменную облачность и снег, с порывами ветра до 18 м/с.

- В субботу, 21 декабря, в Костанайской области будет идти снег, местами гололёд и метель, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - Температура ночью и днём -5...-10, местами -13 градусов. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с.
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Да. Варварские способы борьбы с бродячими животными портят имидж Казахстана.
Да. Проблему бродячих животных можно и нужно решать гуманными методами.
Нет. Казахстан - бедная страна и не может тратить деньги на гуманные методы.
Нет. Бродячих животных нужно отстреливать, пока они не начали нападать на людей.
 
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