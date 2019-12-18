Ждать ли нам большой снег? Прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие дни

В четверг, 19 декабря, на территории Костанайской области ожидается местами снег, метель и туман. Температура ночью -7...-12, местами -15 градусов, а днём -5...-10, местами -13 градусов. Ветер западный 9-14, в отдельных районах возможны порывы до 18 м/с. В Костанае, по прогнозам синоптиков, переменная облачность, ночью и утром вероятен снег.

Фото Ксении РЕБИК

В пятницу, 20 декабря, по области возможны осадки, преимущественно снег. Днём снегопад может усилиться, местами предположительно будет метель и гололёд. Температура воздуха ночью -2...-7, местами -10 градусов, днём 0...-5, местами +3 градуса. Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. В областном центре прогнозируют переменную облачность и снег, с порывами ветра до 18 м/с.

- В субботу, 21 декабря, в Костанайской области будет идти снег, местами гололёд и метель, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - Температура ночью и днём -5...-10, местами -13 градусов. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с.