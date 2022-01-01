Я живу на ул. Шипина. В августе 2024 года моя соседка выиграла судебный процесс, по которому она требовала отвести от ее дома воду. На нашей улице ГКП «Костанай-Су» уложила ливневую канализацию. Напротив моего дома и гаража стали делать колодец, чтобы в него стекала вода. Я потребовал разрешения, чтобы воду отводили возле моего дома. Мне грубо отказали. Я писал обращение акиму области. Он ответил, что все сделано правильно и по закону.

Дело в том, что вода из моего колодца должна отводиться через небольшой участок межевой полосы. С одной стороны там забор соседский, он воду не пропускает. А с другой стороны стена моего гаража, которая начала трескаться. А между ними небольшое русло, куда стекает вода. По идее, ее должны сливать в лог Костанай-сай, который расположен в 200 м от моего дома.



Борис Куров едва помещается между гаражом и забором, где должны лежать трубы в лог / Фото Георгия ГОВОРОВА



Колодец на ул. Шипина есть, но трубы для отведения воды нет / Фото Георгия ГОВОРОВА

Я требовал дать мне бумагу, в которой было бы написано, кто дал разрешение проводить ливневку возле моего дома. Они хотели уложить лотки и в них трубы в этот маленький участок межевой полосы, но тут слишком мало места для таких работ. Теперь меня обвиняют, что я мешаю им работать. А я даже проекта отвода возле моего дома не видел. Пусть уже зароют этот слив от колодца, чтобы вода ко мне не текла. Или ищут другое место, куда сливать воду.

Борис КУРОВ, Костанай

Комментарий

И. о. руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Куанышбай АМАНКУЛОВ сообщил в ответе на запрос «НГ», что на ул. Шипина выполнены работы по устройству ливневой канализации. А именно смонтированы 4 приемных колодца-дождеприемника и уложен 131 м трубопровода.

- Завершение работ по устройству ливневой канализации в указанном районе невозможно в полном объеме, поскольку житель жилого дома Куров препятствует проведению работ, - отметил Аманкулов. - Проведение ливневки в районе жилого дома по улице Шипина планируется на участке земли, не принадлежащем гражданину Курову. Дополнительный участок для устройства ливневой канализации не имеется. На данный момент ливневая канализация работает в штатном режиме, талые воды поступают по естественному руслу лога, попадая в основной лог.

Главный инженер ГКП «Костанай-Су» Сергей КРИВОШЕЕВ в ответе на обращение Бориса Курова 27 сентября 2024 года указывал, что «никакой другой воды здесь не прибавилось, объем воды не увеличился». Поэтому в «Костанай-Су» считают необоснованными опасения пенсионера о том, что вода угрожает подтоплением его гаража и дома.