Куда пойти с 24 по 30 июля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113.
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Сила красоты» - персональная выставка Надежды Яковлевой
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В течение месяца
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«Караван Великой Степи» - международная передвижная выставка
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Кайрат»
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Костанай, Стадион «Центральный»
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26 июля, 18.00
Материалы номера
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