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Куда пойти с 24 по 30 июля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113.

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Сила красоты» - персональная выставка Надежды Яковлевой

В течение месяца

«Караван Великой Степи» - международная передвижная выставка

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Кайрат»

Костанай, Стадион «Центральный»

26 июля, 18.00