Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медработников. Это произошло после того, как в Костанае пациент ударил хирурга. Как, на ваш взгляд, нужно было отреагировать главе государства? Согласен, нужно существенно ужесточить наказание, как в Европе.

Нужно установить пункты охраны в больницах по примеру акиматов.

Думаю, что показательного процесса над напавшим хватит, чтобы другим был урок.

Врач - такой же гражданин как и другие. А за нападение в УК РК и так есть наказание.

