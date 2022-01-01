

Двухэтажки по ул. Алтынсарина нуждаются в ремонте кровли / Фото автора письма

Недавно прочитала статью о том, что за последние 5 лет в Костанае отремонтировали фасады более 170 домов. Просмотрела список адресов и узнала, какие суммы были на это потрачены. Не спорю, на улице Мауленова старым двухэтажным домам давно требовалась реконструкция, и они ее получили. Но есть одно но…

Почему дальше обновление фасада пошло для красоты, а не на благо? Ведь по улицам Абая, Тауелсиздик и Алтынсарина стоят относительно нестарые дома!

А почему наш аким не проехал до конца улицы Алтынсарина? На перекрестке с улицей Орджоникидзе три двухэтажных домика - с улицы аккуратненькие, но кровля не менялась с даты сдачи объекта, примерно в 50-е года прошлого века, а возможно, и ранее.

В ПКСК «Арман», который курирует эти дома, ответили, что даже залатать прорехи опасно, так как прогнило все. Менять кровлю нужно полностью, но это не входит в договор и это нужно делать самим жильцам.

А ведь многие жильцы - пенсионеры, и зимой у них большая часть денег уходит на плату за коммунальные услуги, так как в такие дома не ставят счетчики на отопление.

Прошу от акима: нам не нужен фасад, да и балконов в доме нет, можно просто отремонтировать крышу, чтобы потолок не упал на голову при сильном дожде.

Светлана ПОТЁМКИНА, Костанай