Сухой остаток. С 14 по 20 июля
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 88 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 76 лет, невесте - 57;
- зарегистрированы 6 разводов;
- зарегистрированы 54 новорожденных: 24 девочки и 30 мальчиков;
- умерли 44 человека: 23 женщины и 21 мужчина.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 6 738 вызовов, из них 1 288 - к детям;
- поступили 19 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 26 человек, 14 человек доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 241 человека.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- в областной центр крови обратились 296 человек, 228 из них стали донорами (у 12 жителей Рудного забор крови осуществила бригада на выезде).
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