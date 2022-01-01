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Сухой остаток. С 14 по 20 июля

По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 88 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 76 лет, невесте - 57;

- зарегистрированы 6 разводов;

- зарегистрированы 54 новорожденных: 24 девочки и 30 мальчиков;

 - умерли 44 человека: 23 женщины и 21 мужчина.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 738 вызовов, из них 1 288 - к детям;

- поступили 19 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 26 человек, 14 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 241 человека.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 296 человек, 228 из них стали донорами (у 12 жителей Рудного забор крови осуществила бригада на выезде).