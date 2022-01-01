Мы в Костанае прикреплены к поликлинике № 5 на ул. Уральской. Раньше прием детей здесь вели педиатры, но руководство поликлиники приняло решение убрать детей с 7-летнего возраста с педиатрического приема и переместить их на участки к врачам общей практики (ВОП). У меня двое детей, младшему через месяц 7 лет. Раньше надо было попасть на прием к фельдшеру или педиатру, а сейчас надо успеть в график приема ВОП. Зачем так сделали? Нас вынуждают бегать по платным врачам, потому что ожидание приема будет дольше. Кроме того, педиатры - все-таки лучшие специалисты по детским болезням, чем врачи общей практики... Как взрослый человек, сама сталкиваюсь с тем, что к узкому специалисту в поликлинике не попасть, слишком долго ждать. А детская очередь все-таки двигалась гораздо быстрее. Теперь с этим будут проблемы.

Сауле, пользователь сайта

Комментарий

«НГ» сделала запрос в управление здравоохранения. Один из основных вопросов: связано ли решение руководства поликлиники с дефицитом педиатров и законны ли действия поликлиники по упразднению педиатрических участков.

- ТОО «Поликлиника № 5 города Костаная» является частным медицинским учреждением, оказывающим медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, - говорится в ответе на запрос. - К ней прикреплены 15 894 ребенка. Педиатрические участки в поликлинике упразднены, что не противоречит действующему законодательству. Четыре педиатра ведут прием в составе ВОП-отделения. Кадровый дефицит педиатров наблюдается во всей стране. Средняя нагрузка на врача общей практики в данный момент составляет 900 детей старше 7 лет и 1 000 взрослых пациентов. Данное решение было принято с целью уменьшения нагрузки на врачей-педиатров.