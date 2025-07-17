В одном из номеров газеты (№ 48 от 28 ноября 2024 г) уже выходила в печать статья «Деградация или вандализм?» на тему, которую хочется вновь затронуть. В нашем детстве не было современных красочных игровых площадок, современных спортивных снарядов, беговых дорожек… Лучшим развлечением для детворы сёл было в вечернее время погонять в футбол на поле, не предназначенном для этой игры. Воротами зачастую служили просто камни. Детвора весь день старалась быть послушной, помогала родителям по хозяйству, поливала огород… и все делала быстро, лишь бы каждого из нас отпустили погонять мяч. Каждый день до темна мы бегали детьми, а потом и подростками на свежем воздухе, создавая новые команды из тех, кто мог прийти на очередную игру. А когда совсем были уставшие от футбола, парни выносили гитару и возле костра пели песни. Не было драк и разбоев. Ничего не ломали. Это было самое счастливое детство для многих.

Парк на пересечении улиц Абая и Гумилева в с.Камысты

Сейчас в современном мире поменялось практически все. Многое делается для поселков. Строятся игровые площадки, куда вкладываются не только денежные средства, но и идеи, которые отличаются друг от друга. Каждая игровая площадка все лучше и лучше. Сколько сил вкладывают рабочие, выкладывающие тротуарную плитку под палящим солнцем, высаживают деревца, чтобы посетители могли прогуляться в тени прижившихся деревьев. Пока одни заняты сварочными работами, другие устанавливают для ребятни игровые снаряды, которые рассчитаны как для самых маленьких, так и для подростков.

Игровая площадка в парке для самых маленьких посетителей

Когда мы впервые пришли в парк, расположенный на пересечении улиц Абая и Гумилева села Камысты, мы были удивлены. Задумка очень интересная. Много лет эта территория просто зарастала травой. А сейчас там можно заняться пробежкой, позаниматься на турниках. В одной части парка мы увидели mini въездные стелы городов Казахстана. В другой части парка - маленькая сцена. По всему парку расположились тротуарные переходы для удобства.

Посредине парка расположился рокарий

Въездные мини-стелы городов Казахстана

Несмотря на то, что парк еще не достроен, и взрослые и дети посещают его.

Выломанное сиденье качели

Но, прогулявшись всего один раз по парку, нашему удивлению и возмущению не было предела. Возле игровых площадок установлены урны, тем не менее по всей территории парка мы увидели разбросанные окурки, пластиковые бутылки. Сиденье качели, которая практически установлена у входа, оторвано полностью и лежало на земле. Штанги качели выгнуты. В начале парка установлены деревянные скамейки с железными каркасами. И только несколько скамеек были целыми. На остальных были вырваны рейки для спинок и сидений. Возникает вопрос: кто и для чего это делает? Кто-то не знает куда свою «силушку богатырскую» деть?

Вырванные рейки на скамейках

Идем по парку, где бегают самые маленькие посетители. Сами они там не будут в силу своего возраста. Приходят с мамами. И если их чадо вымазалось, мама, конечно, его вытрет салфеткой… А салфетку можно выбросить в песочницу. Если ребенок проголодался и съел конфетку, бумажку можно просто выбросить под горку…

Салфетки в песочнице

Почему так происходит? Выделяются деньги. Хотят для населения как лучше, чтобы мы с детьми проводили свой досуг. Но получается как всегда. Каждую игровую площадку ломают, снаряды выкручивают «с корнем», мусор бросают по всей территории… Может, стоит установить на игровых площадках камеры видеонаблюдения и наказать несколько вредителей, чтобы уроком было для всех остальных?

Светлана ШЕФЕР, Камысты





