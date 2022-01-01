19 июня в № 25 «НГ» была статья «Раз ноги нам еще не отменили» про отсутствие тротуаров на многих улицах. Там прямо мало было названо адресов. Сибирскую назвали, а ведь параллельно ей, на Ленинградской - та же история. И вообще, у нас в Костанае немного от центра отошел, и все - двигайся с оглядкой на машины. У меня вопрос: акимат собирается как-то последовательно решать этот вопрос?

Валерий ЗИНЕНКО, Костанай

Комментарий

«НГ» направила запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная. Редакция спрашивала, есть ли в акимате какая-то сводная информация (карта) с данными о том, где тротуаров нет или они в плохом состоянии, а также существует ли какая-то программа для решения именно этой проблемы.

- Единой электронной карты, отражающей участки улиц без тротуаров, в настоящее время не имеется, - ответил заместитель руководителя отдела ЖКХ Куанышбай АМАНКУЛОВ. - Вместе с тем в отделе ЖКХ составляется перечень улиц и участков, где зафиксировано отсутствие тротуаров либо необходимость их ремонта. Проблема отсутствия тротуарного покрытия на отдельных участках действительно существует. Проведение работ по их устройству и реконструкции планируется поэтапно в зависимости от объемов выделяемого бюджетного финансирования. В рамках реконструкции и благоустройства в 2025 году ведутся работы по следующим улицам: ул. Сьянова, ул.Шевченко, ул. Фролова, ул. Наримановская - пр. Аль-Фараби. На участках этих улиц предусмотрена укладка тротуарной плитки (брусчатки).





