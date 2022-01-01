В 153-м туре помогаем двум детям с ДЦП

Чтобы удовлетворить две заявки, необходимо собрать 1 801 000 тенге. Возможно, за один тур собрать такую сумму не удастся. Но у нас есть остаток с прошлого тура - неиспользованный взнос генерального спонсора ТОО «Компания «КАЗНЕФТЬ» (QAZNEFT). Таким образом, тур начинается с неплохим заделом в 200 000 тенге.



Будет легче маме и ребенку



Фото из архива Марии БУРАК / Данила быстро растет, ему некомфортно в старой коляске



10-летний Данила БУРАК из Рудного участвовал в 44, 48, 61, 82, 105, 106 и 137-м турах нашего благотворительного проекта. У мальчика ДЦП, двойная гемиплегия тяжелой степени, эпиактивность. Он держит голову, но не может долго держать спину, сам не стоит, совсем не ходит. Отец бросил семью, как только узнал, что ребенок родился больным. Мама Данилы Мария БУРАК справляется со всеми бытовыми сложностями сама. А таких сложностей немало в любой семье, где есть дети, ограниченные в движениях. Дети растут, их все сложнее поднимать, перемещать, а если в доме нет мужских рук, мама делает это сама.

Понимая, что Данила растет крупным мальчиком, Мария заранее подумала о том, что когда-нибудь она физически не сможет возить его на реабилитацию. Поэтому предусмотрительная мама освоила массаж, доступные методики ЛФК и занимается с сыном дома. В нашем проекте она обычно просила помощи на приобретение ТСР (технических средств реабилитации): тутор, коляски, вертикализатор, лыжи для прогулочной коляски (на санках такого ребенка возить невозможно). Это необходимые вещи, некоторые из них даже выдает государство. Но то, что выдается бесплатно, как говорят в народе, «никуда негодное». Коляски для дома порой не проезжают в дверные проемы, прогулочные не обладают необходимыми средствами фиксации ребенка-инвалида, трудно складываются-раскладываются и так далее. К тому же часто они ломаются раньше, чем предусмотрено сроком эксплуатации.

Недавно Даниле понадобилась новая прогулочная коляска, из прежней он просто вырос. Мария постеснялась в очередной раз обращаться в «Нужные деньги» и сама собирала средства на ее покупку - почти 2 миллиона тенге. Ей это удалось.

- Российская компания, продающая ТСР, сделала нам скидку в 5 000 рублей и организовала бесплатную доставку до Тюмени, - рассказывает Мария. - Уже это было большой помощью. Собрать на коляску было трудно, но нам помогали всем миром: соседи, друзья, мамы особенных детей, волонтер из Алматы, бывшие коллеги по работе и одноклассники. Помогали и казахстанцы, и россияне, и жители дальнего зарубежья. Конечно, собирать было тяжело, сейчас у людей такие маленькие зарплаты, денег почти нет, а они все равно помогают. И столько людей хороших, столько пожеланий, столько добрых слов!

В общем, потребность в новой прогулочной коляске закрыта. Но ведь, прогулочной коляской нужды ребенка-инвалида не ограничиваются. Нужна комнатная коляска, она же выполняет функцию опоры для сидения во время занятий, кормления и даже мытья ребенка. В старой Данила уже не помещается, постоянно сползает, маме приходится его регулярно приподнимать и усаживать. Такие «силовые упражнения» разрушают здоровье, которое мамам больных детей очень нужно. Например, у Марии очень болит спина уже в этом возрасте, она со страхом думает, что будет дальше.

Сейчас Данила очень нуждается в домашнем кресле-коляске, приспособленном для детей с такими проблемами. Модель Patron Tampa Classic Tmc101. В этой коляске-опоре ребенка можно мыть под душем, давать ему лекарства, он может заниматься (в комплекте идет съемный столик), его легко перемещать по дому.

- Эта коляска раскладывается до лежачего положения, я могу его легко переложить на что-то, стоящее рядом, - поясняет Мария. - Она нужна и для того, чтобы облегчить мой труд по уходу, и ребенку будет легче. Просто, если бы государство выдавало соответствующие потребностям инвалида ТСР, я бы не просила помощи. Ребенок вырос из всего: из прогулочной, из домашней колясок. А на портале одинаковые коляски для всех, рассчитаны на детей, которые держат голову и спину. Пожалуйста, помогите собрать хотя бы часть суммы, а я в любом случае буду копить, пока не обеспечу своему сыну комфортное ТСР.

Заказать нужную коляску можно только в России. Стоимость большая, вместе с доставкой получается 1 101 000 тенге.

Доходы семьи: пособие Данилы по инвалидности - 175 000 тенге. После судов отец таки начал выплачивать алименты - это еще 37 200 тенге ежемесячно. Немалые средства уходят на лекарства и питание для Данилы.

Карта «Каспи» 4400 4302 1827 0822, MARIYA B.

Карта привязана к номеру телефона +7-778-325-80-29.

Карта Банка Народный 4003 0351 7206 7600.

Карта привязана к номеру телефона +7-778-325-80-29.



Ради будущих побед



Фото из архива Елены ЕЩАНОВОЙ / Курс реабилитации у Виталины начнется в августе



Виталине ЕЩАНОВОЙ из Костаная в конце августа исполнится 2 года. Она знакома нашим читателям по 147-му туру «Нужных денег». Как и у большинства участников нашего благотворительного проекта, у девочки ДЦП. Но это не единственный диагноз в ее медицинской карте. Кроме этого, у Виталины органическое поражение головного мозга, спастический тетрапарез, эпилепсия, частичная атрофия зрительных нервов. Все это - результат преждевременного появления на свет, на 37-й неделе развития.

Можно сколько угодно ругать нашу медицину, но правда в том, что ни в одной стране мира не смогут сделать малышку здоровой. Это невозможно на современном этапе развития медицинской науки. Но это не значит, что не нужны курсы лечения и реабилитации. В какой-то степени можно помочь такому ребенку, к примеру, сократить частоту госпитализаций в реанимационное отделение, да и просто облегчить состояние.

Мама Виталины изо всех сил старается сделать все возможное для своей девочки, возила ее к докторам в Челябинск, Уфу, Астану. Как обычно бывает, таким детям подходит не каждая клиника, на поиски нужной порой уходят годы. Но Виталине повезло, подходящая клиника нашлась довольно быстро, к тому же недалеко. Это клиника «Дети индиго», что в Челябинске. Методики лечения и реабилитации, применяемые там, помогли добиться очень неплохих результатов. Виталина уже научилась держать голову, переворачивается со спины на бок, улыбается, отличает чужих от близких. Она начала гулить и теперь может разжимать кулачки.

- Мы ждем еще наших маленьких побед, - делится мама девочки Сара ЕЩАНОВА. - Я не остановлюсь, пока не добьюсь максимально возможного улучшения состояния моей дочери. Но для этого нужны регулярные реабилитации. В нашем случае нужно ездить в Челябинск. Но курсы в «Дети индиго» очень дорогие для нас. Поэтому я вновь обращаюсь в «Нужные деньги» за помощью в сборе. Самим нам не справиться.

Курс реабилитации, на который записана Виталина, начнется в августе. Для того чтобы девочка получила качественную помощь, которую пока не могут обеспечить костанайские врачи, необходимо собрать 700 000 тенге. Двухнедельный курс включает массаж, кинезиотерапию, войта-терапию, ЛФК, прием у эпилептолога, педиатра, остеопата.

Виталина - 5-й ребенок многодетной матери-одиночки. Трое детей - школьники, один ходит в детсад. Все дети Сары ухоженные, воспитанные, очень дружные. И все в семье нежно любят младшенькую и хотят, чтобы она не болела.

Доходы семьи: пособие по многодетности - 74 000 тенге, АСП - 68 000, пособие Виталины по инвалидности - 139 000 тенге. Разумеется, имеются немалые траты на лекарства и спецпитание для Виталины.

Карта «Каспи» 4400 4302 7174 6346, Ещанова П. (старшая сестра Виталины)

Карта привязана к номеру телефона +7-705-966-39-49.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на банковские карты участников.

Помощь, оказанная в рамках 152-го тура