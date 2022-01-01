По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 69 пар. Самому молодому жениху - 21 год, невесте - 18 лет. Самому зрелому жениху - 63 года, невесте - 59 лет;

- зарегистрирован 1 развод;

- зарегистрированы 59 новорожденных: 32 девочки и 27 мальчиков. Имена недели: Тимофей, Ислам, Тамерлан, Анастасия, Юлиана, Сафина, Мирон, Арсений, Малика, Жанали, Вера. Самому молодому папе - 18 лет, маме - 29. Самому зрелому папе - 52 года, маме - 42.

- умерли 43 человека: 25 женщин и 18 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 843 вызова, из них 1 398 - к детям;

- поступили 27 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 32 человека, 17 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 256 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в Областной центр крови обратились 254 человека, 183 из них стали донорами (у 20 жителей г. Рудного забор крови осуществила бригада на выезде).