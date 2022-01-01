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Куда пойти с 17 по 23 июля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Сила красоты» - персональная выставка Надежды Яковлевой

В течение месяца

«Караван Великой Степи» - международная передвижная выставка

База отдыха «Мохито»

ул. Гашека, 1 «Г»

19 июля,

заезд с 14.00

Областной Open Air фестиваль MegaRock памяти Михаила Горшенева. В программе: группа ROCK’N’RUST и другие группы области, блок песен «Король и Шут», блок песен «Кино». Живой звук.

Активный отдых: пляж, бокс, армрестлинг, волейбол, песни у костра. 18+

Лесопарк, 1-я база после «Золотого фазана»

19 июля,

начало в 11.00

Соревнования по автозвуку

 

 

 

 

 

 

 

 

 