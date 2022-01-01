Куда пойти с 17 по 23 июля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Сила красоты» - персональная выставка Надежды Яковлевой
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В течение месяца
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«Караван Великой Степи» - международная передвижная выставка
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База отдыха «Мохито»
ул. Гашека, 1 «Г»
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19 июля,
заезд с 14.00
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Областной Open Air фестиваль MegaRock памяти Михаила Горшенева. В программе: группа ROCK’N’RUST и другие группы области, блок песен «Король и Шут», блок песен «Кино». Живой звук.
Активный отдых: пляж, бокс, армрестлинг, волейбол, песни у костра. 18+
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Лесопарк, 1-я база после «Золотого фазана»
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19 июля,
начало в 11.00
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Соревнования по автозвуку
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