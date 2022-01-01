Я живу в селе Станционное Карабалыкского района. С 9 мая у нас, а также у соседей из села Ворошиловка отключили воду. Ранее местные власти обещали централизованное водоснабжение, и многие вложили в подключение личные средства - от 100 до 300 тысяч тенге. Мы пользовались водопроводом в зимний период, но теперь все отключено. Говорят, что заказчик не принимает проект у подрядчика. А меня интересует только одно: где вода?

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Комментарий

На вопрос отвечает заместитель акима Карабалыкского района Айдар ТУРЫМОВ:

- Проект по строительству водораспределительных сетей в селе Станционное реализует отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата района. Подача питьевой воды была приостановлена 9 мая этого года по инициативе подрядной организации - ТОО «Инсект». Возобновление водоснабжения возможно только после качественного завершения строительно-монтажных работ.

Работы начались еще в 2022 году. На реализацию выделено 1,7 млрд тенге. Как сообщили в пресс-службе акимата Костанайской области, срок завершения строительно-монтажных работ на объекте истек 30 июня этого года, однако подрядной организацией ТОО «Инсект» не приняты меры по сдаче объекта в эксплуатацию и проведению пусконаладочных работ.

Основное замечание к подрядчику, что на магистральном водопроводе уже было обнаружено более 80 аварий, при устранении которых используются несертифицированные материалы (самодельные изделия) без согласования способа устранения аварий с заказчиком.

Со стороны заказчика подан иск в суд о проведении пусконаладочных работ и приведению объекта в соответствие нормам строительства. После завершения судебного процесса будет принято решение о возможности эксплуатации. водопровода. Возобновить водоснабжение до окончания судебного процесса невозможно.

К тому же в мае этого года Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Костанайской области (УГАСК) провело проверку объекта и выдало предписание об устранении замечаний. Подрядчик также оспаривает это в суде.

На улицах, где отсутствуют колодцы или скважины, ТОО «Жылу» организует подвоз питьевой воды по заявкам. В с. Приуральск организован подвоз воды хозсубъектами. Если судебные разбирательства затянутся, подвоз воды продолжится. 15 июля с жителями указанных сел проведена дополнительная разъяснительная работа по текущей ситуации.