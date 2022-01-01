Мы живем в селе Гришенка Денисовского района. В нашей деревне 2 года назад установили вышку сотовой связи, подвели к ней электричество. Мы думали, что у нас скоро появится хороший Интернет. Каждый месяц кто-то приезжает, фотографирует вышку и уезжает. В акимате говорят, что только через месяц запустят связь, но этот месяц длится уже два года. Когда у нас появится хороший Интернет?

Гость, пользователь сайта

Комментарий

Аким Денисовского сельского округа Нурлан КАРИМБАЕВ 25 апреля сообщил в ответе на запрос «НГ», что антенно-мачтовое сооружение принадлежит ТОО «LC Commerce». В настоящее время между ТОО «LC Commerce» и ТОО «Мобайл-Телеком Сервис» заключен договор аренды.

- Согласно ответу ТОО «Мобайл-Телеком Сервис» (торговая марка «Теле2»), ориентировочный срок выполнения монтажных работ, запуск станции в эксплуатацию - первое полугодие 2025 года, - сообщил Каримбаев. - Неоднократно направлялись письма в Министерство цифрового развития. Но в связи с тем, что планы развития ТОО «Мобайл-Телеком Сервис» включают строительство и монтаж станций во всех регионах страны, ориентировочный срок запуска станции в эксплуатацию в селе Гришенка - первое полугодие 2025 года.

Такой же срок «НГ» назвал руководитель управления информатизации Костанайской области Азамат КАШИЕВ. Он отметил, что в селе завершены работы по строительству АМС и линий электропередач, а запуск базовой станции должен завершиться до конца июня 2025 года.