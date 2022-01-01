Мне интересно, почему в последнее время, когда я приезжаю в поликлинику № 6 за бесплатными лекарствами для мамы, их постоянно нет в наличии? Назначение обязательное, так как у мамы давление и диабет (после инсульта). Пенсия - 101 000 тенге. Для примера затрат возьму аптечную сеть «Биосфера», ближайшую к дому. Может быть, в других аптеках дешевле (не думаю, что намного). «Тромбополол», 30 табл. - 890 тенге. «Кворекс», 20 табл. - 8 640. «Форсига», 28 табл. - 17 661, альтернатива «Джардинс», 30 табл. - 21 251. «Аторвастатин», 30 табл. - 3 181. «Бесопролол», 30 табл. - 790. «Кантаб», 28 табл, 3 350 тенге. Итого 34 512 тенге она должна потратить на покупку этих лекарств, так как в поликлинике нет завоза - то конец квартала, то начало. А это просто обязательные лекарства на каждый день! А еще нужно прожить месяц на 66 500 тенге и оплатить коммунальные услуги, на которые у нас постоянно растут тарифы.

Светлана ПОТЕМКИНА, Костанай

От редакции

В ответе управления здравоохранения акимата Костанайской области сообщается следующее.

- ТОО «Поликлиника № 6 города Костаная» не является подведомственной организацией управления здравоохранения. ТОО заключает с ФОМС договор на оказание медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования. Управлением запрошена информация у ТОО по пациенту. По данным организации, медицинское наблюдение и лечение пациентки осуществляется в соответствии с требованиями клинических протоколов и приказов Министерства здравоохранения РК. В части лекарственного обеспечения установлено:

- Пациентке регулярно выписывались и предоставлялись препараты, включенные в перечень бесплатного лекарственного обеспечения по соответствующим нозологиям, в том числе «Антарис», «Кантаб», «Виктоза», «Кардиомагнил», «Джардинс»;

- Препарат «Кворекс» (клопидогрел) обеспечивался в период с июля 2024 года по январь 2025 года. По завершении стандартного курса антиагрегантной терапии был назначен «Кардиомагнил»;

Препараты «Форсига» и «Джардинс» относятся к одной фармакологической группе ингибиторов SGLT-2 и не применяются одновременно в рамках стандартных схем лечения.

Лекарственное обеспечение пациентки осуществляется в соответствии с клиническими протоколами и на основании фактического наличия препаратов, поступающих через централизованные поставки ТОО «СК-Фармация». При необходимости замены лекарственного средства на аналогичное по терапевтическому действию врачами проводится коррекция схемы лечения с учетом состояния пациента.

В настоящее время пациентка находится под динамическим наблюдением, лечение и обеспечение препаратами продолжаются в установленном порядке в соответствии с медицинскими показаниями.

Руководству ТОО «Поликлиника № 6 города Костаная» рекомендовано усилить контроль за лекарственным обеспечением в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, а также в случае отсутствия препаратов своевременно сигнализировать в управление здравоохранения и ТОО «СК-Фармация». Управление совместно с ТОО «СК-Фармация» отрабатывает вопросы по ускорению поставки, перемещения между медицинскими организациями.

Также имеются службы поддержки пациентов при поликлиниках, Сall-центр управления здравоохранения 52-40-70, Call-центр Единого дистрибьютора ТОО «СК-Фармация» по бесплатному лекарственному обеспечению 1439, куда пациентам необходимо обращаться в первую очередь при неполучении лекарств.

Светлана Потемкина так прокомментировала ответ управления здравоохранения:

- 5 мая была в поликлинике, спросила про «Кардиомагнил», мне ответили, что его бесплатно не дают. А в ответе на запрос написали, что его нам регулярно выдавали.